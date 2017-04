Pub

Um dos grandes cineastas russos está de volta ao mercado português com "Paraíso" - foi Leão de Prata no Festival de Veneza e candidato da Rússia ao Óscar de melhor filme estrangeiro.

O mais recente filme de Andrei Konchalovsky, Paraíso (estreia hoje), corre o risco de ser olhado como um "resto" da corrida aos últimos Óscares. Foi, de facto, o candidato da Rússia a melhor Filme Estrangeiro, mas não chegou ao lote dos cinco nomeados. Em qualquer caso, estamos perante um admirável objeto de cinema, capaz de emprestar nova e merecida visibilidade ao veterano Konchalovsky, aliás impulsionada pelo Leão de Prata (melhor realização) obtido no Festival de Veneza.

Com ou sem prémios, o certo é que Konchalovsky (nascido em Moscovo, a 20 de agosto de 1937) será virtualmente desconhecido de muitos espectadores mais jovens. A última vez que o seu nome surgiu associado a um lançamento no mercado português foi em 2007, enquanto autor de um dos episódios da longa-metragem Cada Um o Seu Cinema, produzida pelo Festival de Cannes (para assinalar a sua edição n.º 60).

Paraíso nasceu de uma coprodução entre a Rússia e a Alemanha, podendo inscrever-se numa "tendência" que tem sido pontuada por títulos emblemáticos como o alemão Lore (Cate Shortland, 2012), o polaco Ida (Pawel Pawlikowski, 2013) ou o húngaro O Filho de Saul (László Nemes, 2015) - os dois últimos, curiosamente, distinguidos com o Óscar de melhor filme estrangeiro. Trata-se de revisitar as memórias da II Guerra Mundial e, em particular, de encenar a máquina de extermínio dos judeus montada pelos nazis.

Compreende-se, por isso, que não estejamos enredados na velha (e, afinal, redutora) questão da "reconstituição" dos factos. Para grandes narradores como Konchalovsky, obviamente marcado pela herança plural do cinema e da literatura do seu país, trata-se de saber que personagens podem ser reveladas e encenadas para além dos modelos consagrados pelas mais tradicionais matrizes dramáticas e ideológicas.

O desafio de Paraíso tem tanto de invulgar como de fascinante. Desde logo porque as três personagens que definem as linhas de força da narrativa são complexas, perturbantes e infinitamente humanas, mesmo quando exibem as facetas mais ignóbeis do género humano.

Tudo começa por um colaboracionista francês de nome Jules (Philippe Duquesne) que, à sombra do governo de Vichy, vai administrando as vidas (e as mortes) de muitos judeus com o cinismo de quem cumpre uma "aborrecida" tarefa burocrática. Konchalovsky introduz uma derivação narrativa que, antes de tudo o mais, nos faz sentir que estamos longe dos dispositivos tradicionais do "filme de guerra": Jules vai surgindo num cenário austero e uniforme, dissertando para a câmara sobre a sua própria experiência de guerra.

Que testemunho é esse? De "onde" nos fala Jules? Responder a tais perguntas seria, no mínimo, não respeitar o direito do espectador a descobrir por si próprio o génio interior da mise-en-scène de Konchalovsky. Digamos apenas que o dispositivo, intensificado pelo belíssimo preto e branco das imagens, se repete com as personagens de Olga (Yuliya Vysotskaya), uma aristocrata russa que ajuda a Resistência francesa a salvar crianças judias, e Helmut (Christian Clauss), um oficial das SS alemães que vai ascendendo na hierarquia num misto de fascínio pela "ideia" nazi e repulsa pelos inequívocos sinais de extermínio dos judeus.

Um dos últimos títulos de Konchalovsky lançado no mercado português, ainda que dos menos brilhantes da sua filmografia, apostava no mesmo tipo de "desvios" em relação às formas correntes de perceção da dinâmica histórica: chamava-se O Círculo do Poder (1991) e centrava-se na insólita personagem do oficial do KGB que se transformou em projecionista oficial do Kremlin nos anos finais de Estaline. Paraíso prolonga essa vontade, de uma só vez estética e política, de reencontrar os fantasmas da história através da crueza dos factos.