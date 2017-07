Pub

A decisão foi anunciada esta segunda-feira no site oficial do cantor

O cantor Justin Bieber pediu desculpa aos fãs após cancelar as restantes datas da Purpose World Tour, devido a "circunstâncias imprevistas". A decisão foi anunciada esta segunda-feira em comunicado emitido no site oficial do cantor.

O cancelamento da digressão afeta as restantes 14 datas marcadas que passavam pelos EUA e pelo continente asiático, onde Bieber iria atuar em vários países como Japão, Indonésia, Filipinas, Singapura e Hong Kong, mas não na China, visto que o cantor fora banido do país devido a mau comportamento.

Bieber justificou a decisão, pediu desculpa aos fãs e garantiu o reembolso do valor dos bilhetes. "O Justin ama os seus fãs e odeia desapontá-los (...) contudo, após uma cautelosa consideração ele decidiu que não iria realizar as datas futuras".

"Peço desculpa a quem se sente desiludido ou traído (...) a digressão já dura há dois anos. Estou ansioso para descansar, relaxar e andar de bicicleta", disse num vídeo publicado pelo site TMZ.

A digressão do álbum "Purpose" teve inicio a 9 de março do ano passado, sendo que o cantor já deu mais de 150 concertos e passou por países de seis continentes, incluindo Portugal, onde Bieber atuou no Meo Arena em novembro do ano passado.