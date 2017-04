Pub

O filme vai basear-se na história entre as personagens de Law e Johnny Depp

Jude Law foi anunciado como um dos protagonistas da sequela de "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los". Vai interpretar o papel de um jovem Albus Dumbledore, ainda muito antes de este ser diretor de Hogwarts, no mundo Harry Potter.

De acordo com o ign, a história do filme passará muito pela relação entre o jovem Dumbledore e a personagem Grindelwald, intepretada por Johnny Depp no primeiro filme da nova série de filmes da saga do universo Potter.

Dumbledore foi interpretado por Richard Harris nos dois primeiros filmes de Harry Potter, até falecer em 2002. Depois, Michael Gambon representou a personagem.

"Jude Law é um ator fenomenal e talentoso cujo trabalho sempre admirei. Estou entusiasmado com o facto de ter finalmente a oportunidade de trabalhar com ele", disse o realizador David Yates.

A sequela do filme protagonizado por Eddie Redmayne ainda não tem nome, mas a sua estreia está marcada para 18 de novembro de 2018. O guião é de J.K. Rowling.