Pub

Lisboa integra digressão da Academia Barroca Europeia de Ambronay, com novos valores da música antiga, dirigidos por Paul Agnew. No cartaz, Purcell e Desmarest. Amanhã, no CCB.

"Posso afirmar que estou muito satisfeito, quer com a qualidade dos nossos concertos até agora quer com a reação dos públicos: temos tido ovações de pé em todas as salas!" Quem assim fala é o maestro Paul Agnew, com quem conversámos pouco antes de mais um concerto da digressão europeia da Academia Barroca Europeia de Ambronay, na ocasião no prestigiado Festival de Saintes (França). No percurso desta digressão, que passa por sete países, está também Lisboa, cidade onde a Academia atua amanhã.

Com uma carreira ilustre na música dos períodos barroco e clássico enquanto tenor - atuou e gravou com todos os nomes grandes da música antiga no último quarto de século -, o escocês Paul Agnew regressa a Lisboa, onde se lembra de ter estado muitas vezes, desta feita para dirigir: "Na verdade, a direção ocupa atualmente uns 80% da minha atividade - tomou mesmo conta da minha carreira!", afirma com orgulho. "Não me posso queixar, como é óbvio, mas lamento um pouco não cantar com mais frequência. É que os compromissos para dirigir implicam um tempo de preparação que me obriga a rejeitar muitos convites para cantar..."

De Ambronay veio o convite para dirigir a digressão europeia da Academia: "É a primeira vez que o faço. É claro que atuei muitas vezes no Festival de Ambronay, como cantor e como maestro. E neste ano, a 1 de outubro, vou fazer lá um programa de madrigais de Monteverdi."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Com o convite veio uma sugestão: "Eles propuseram-me o Dido e Eneias, de Purcell, e perguntaram que outra obra gostaria eu de juntar a completar o programa. E foi aí que descobri a Didon de Desmarest, estreada [1693] quatro anos após a obra de Purcell." Refira-se que a autora do libreto, Madame de Saintonge, tinha ascendência portuguesa por via materna.

À parte a base (a Eneida de Virgílio) comum, agradaram-lhe outros pontos de contacto: "Quis realçar as semelhanças e apontar as diferenças. Não podemos esquecer que o rei Carlos II [que casou com Catarina de Bragança] viveu alguns anos em França e era primo direito de Luís XIV. Ele amava a música francesa e esta ouvia-se com muita frequência na sua corte. Por isso, é natural que esse universo sonoro tenha chegado até Purcell. Agora, foram obras com um público-alvo muito distinto: a de Desmarest destinada à Corte, a de Purcell a um internato de raparigas, logo o tratamento da história e a "moral" são muito diferentes numa e noutra: direto e lapidar em Purcell; enviesado e alegórico em Desmarest."

Para o próprio Agnew, Didon foi uma descoberta: "Tem uma música ótima e é uma obra certamente importante. Podíamos supor algo de epigonal em relação a Lully, mas nada disso. Na seleção que fiz desta tragédie lyrique, parti dos momentos-chave da obra de Purcell e procurei as respetivas correspondências em Desmarest, almejando assim criar reflexos, efeitos de espelho de uma para outra."

Para ele, a obscuridade, ainda hoje, de Desmarest tem uma razão simples: "Significa que não trabalhámos ainda o suficiente; que temos de fazer mais e melhor; que temos de educar mais músicos na música francesa, que tem um sabor e um estilo muito idiossincráticos; e que temos de acreditar que a música francesa boa desta época não é só Lully e Rameau!"

Ligado de há muito ao excelente e histórico ensemble Les Arts Florissants (de William Christie) e à respetiva academia para jovens cantores - Le Jardin des Voix -, criada em 2002, Paul Agnew não poupa, por fim, elogios a dois cantores portugueses que conhece bem e com os quais colabora com regularidade: Ana Quintans (soprano) e João Fernandes (baixo).

Dido e Eneias - PuRcell e Desmarest

Academia Barroca Europeia de Ambronay

direção musical/encenação: Paul Agnew dia 24, 21.00, Grande Auditório CCB

bilhetes dos 7,50 aos 25 euros