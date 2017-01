Pub

Kamiyah Mobley viveu 18 anos sem saber que a mulher a quem chamava mãe a tinha sequestrado no dia em que nasceu. A jovem despediu-se da raptora na prisão e já conheceu os pais biológicos.

Kamiyah Mobley foi raptada com oito horas de vida do hospital da Florida onde nasceu em julho de 1998. Cresceu na Carolina do Sul com a mulher que a sequestrou, Gloria Williams. Um exame de ADN que provou que a rapariga que cresceu como Alexis Manigo era afinal filha de Shanara e Craig Aiken.

A jovem encontrou-se no sábado, durante 45 minutos, com os pais biológicos. "Disse-lhe que estava feliz por vê-la e que a amo", disse Craig Aiken aos jornalistas.

O encontro com os pais biológicos deu-se por vontade da própria Kamiyah Mobley, uma vez que é maior de idade. Aconteceu depois de já terem conversado pelo telefone. Uma imagem foi publicada nas redes sociais.

A avó paterna da jovem, Velma Aiken, também esteve no encontro. "Toda a gente chorou", contou. "Ela é muito parecida com o pai", acrescentou em declarações à imprensa.

Velma Aiken relatou que ainda se lembrava do momento em que uma enfermeira levou a neta no dia em que nasceu. Foi disfarçando-se de profissional de saúde que a recém-nascida foi levada.

Gloria Williams, 51 anos, foi detida na sexta-feira. Acusada de rapto, pode vir a ser condenada a prisão perpétua. Terá sofrido um aborto semanas antes de ter raptado a recém-nascida.

A jovem visitou a mãe no estabelecimento prisional. "Amo-te, mãe", disse-lhe através do vidro que as separava. No dia seguinte, usava o Facebook para falar do que aconteceu: "Ela criou-me com tudo o que precisava e quase tudo o que eu queria. A minha mãe não é uma criminosa. Os ignorantes não vão entendê-lo."

A polícia norte-americana confirmou que Kamiyah Mobley está a ser acompanhada.

"A pessoa a quem chamou pai nos últimos 18 anos não é o pai"

Aquele a quem Kamiyah chamava pai até agora, Charles Manigo, disse à ABC News que tinha sido ele a escolher o nome Alexis. "Ela era o amor da minha vida", afirmou.

Charles Manigo garantiu não saber que a ex-mulher tinha raptado a criança e que ela lhe mentiu dizendo que tinha dado à luz quando ele estava ausente.

O casal divorciou-se em 2003 e partilhava a custódia da jovem.

"A pessoa a quem chamou pai nos últimos 18 anos não é o pai", afirmou ao canal de televisão norte-americano.

Manigo diz que fala com a jovem todos os dias. "Uma das coisas mais difíceis que ela me disse na sexta-feira foi 'pai, amo-te', apesar de saber o que se está a passar.

"Falo com ela todos os dias", afiançou ainda. "A atenção é desmesurada. Ela ainda está a processar tudo. É um choque para mim, um choque maior para ela".

O homem a quem chamava pai garante que apoiará a jovem sempre. "Percebo o que se está a passar, mas ela continua a ser a minha filha".

308 crianças encontradas, 12 ainda desaparecidas

Uma pista que chegou ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Abusadas foi o ponto de partida para a resolução do caso. A própria jovem afirmou que começou a ter "uma inclinação" para achar que tinha sido raptada. Não se sabe de onde partiu a informação, uma das 2500 que ao longo dos anos chegaram a este centro relacionadas com este caso.

Desde que existe, este centro já encontro 308 crianças raptados por pessoas externas à família. Doze estão ainda por encontrar, disseram os seus responsáveis.