Pub

Jonathan Demme, realizador de O Silêncio dos Inocentes e Filadélfia, morreu com 73 anos - o seu trabalho na ficção foi sempre pontuado pelo gosto pelo documentarismo

Personalidade nuclear dos últimos quarenta anos da história do cinema americano, realizador de títulos lendários como O Silêncio dos Inocentes (1991) e Filadélfia (1993), Jonathan Demme morreu na quarta-feira, em Nova Iorque. Para além de problemas do foro cardíaco, sofria desde 2010 de um cancro no esófago - nascido em Baldwin, Nova Iorque, contava 73 anos. Em 2015, esteve em Portugal para acompanhar a retrospetiva que lhe foi dedicada pelo Lisbon & Estoril Film Festival.

Apesar de os seus títulos mais famosos terem a chancela dos grandes estúdios de Hollywood - a derradeira longa-metragem de ficção, Ricki e os Flash, com Meryl Streep, surgiu em 2015 -, Demme foi sempre um símbolo de independência. Começou, aliás, na New World Pictures, de Roger Corman, precisamente um dos espaços mais típicos da série B dos anos 70, tendo-se estreado com A Gaiola das Tormentas (1974), sobre uma prisão para mulheres, e Crazy Mama (1975) um policial paródico.

O Último Abraço (1979), um thriller com Roy Scheider, claramente devedor da herança de Alfred Hitchcock, terá sido um momento charneira para Demme. Depois, assinou Melvin e Howard (1980), uma crónica sentimental e rocambolesca, seguindo-se duas comédias policiais que o impuseram como um sofisticado herdeiro dos modelos clássicos de Hollywood: Selvagem e Perigosa (1986), com Melanie Griffith, e Viúva... Mas não Muito (1988), com Michelle Pfeiffer.

O trabalho na área documental foi sempre pontuando a sua atividade, em particular na relação com a música. Para além de várias colaborações com Neil Young, de que Heart of Gold (2006) será a referência mais importante, Demme assinou Stop Making Sense (1984), um dos clássicos absolutos na história dos filmes-concerto. Manteve também uma relação regular com o espaço televisivo, tendo dirigido recentemente um episódio da série Shots Fired (Fox) - nos EUA, a sua primeira difusão estava agendada para o dia em que Demme viria a morrer.

Como outros autores da sua geração, a presença de Demme na paisagem de Hollywood foi-se tornando menos regular. Beloved/Amada (1998), baseado no romance de Toni Morrison, com Oprah Winfrey, foi um enorme desastre de bilheteira, tendo dirigido depois dois remakes: A Verdade Sobre Charlie (2002), comédia policial inspirada em Charada (Stanley Donen, 1963), e O Candidato da Verdade (2004), uma das mais inquietantes parábolas sobre o poder político produzidas pelo cinema americano do século XXI, atualizando a história de O Enviado da Manchúria (John Frankenheimer, 1962).

Sabendo combinar o puro entertainment com as grandes temáticas sociais, Demme conseguiu com Filadélfia um feito essencial: centrado na notável interpretação de Tom Hanks (valeu-lhe o seu primeiro Óscar), o filme ficou para a história como a primeira produção de grande público a abordar a sida. Em qualquer caso, é O Silêncio dos Inocentes, o fascinante thriller moral baseado no bestseller de Thomas Harris, que serve de emblema principal da sua obra. Com ele conseguiu arrebatar o chamado "quinteto mágico" dos Óscares: filme, realização, ator (Anthony Hopkins), atriz (Jodie Foster) e argumento (Ted Tally). Tinha acontecido com Uma Noite Aconteceu (1934) e Voando Sobre Um Ninho de Cucos (1975) - depois de O Silêncio dos Inocentes, nenhum outro filme repetiu a proeza.