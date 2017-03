Pub

Concerto marcado para 14 de outubro na Meo Arena

O cantor e compositor norte-americano John Legend vai encerrar a sua digressão europeia com um concerto na Meo Arena, em Lisboa, a 14 de outubro, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Em comunicado, a organização do concerto referiu que Legend "acaba de anunciar a sua maior digressão europeia de sempre, que terá lugar já nos próximos meses de setembro e outubro", com começo em Glasgow, na Escócia, a 08 de setembro.

Sob o título de "Darkness and Light", que dá nome ao disco lançado no final do ano passado, a digressão tem dois concertos agendados para a Península Ibérica, o primeiro em Barcelona a 12 de outubro, dois dias antes de Lisboa.

Os bilhetes para o concerto na sala à qual Legend regressa depois de lá ter atuado em 2014 vão estar à venda a partir de sexta-feira, com pré-venda no dia anterior nas lojas Fnac.

"Desde o lançamento de 'Darkness and Light', John Legend foi coprodutor e autor do sucesso de bilheteira 'La La Land', que foi vencedor de sete Globos de Ouro e seis Óscares da Academia, tendo ainda feito par com Ariana Grande na interpretação do tema 'Beauty and the Beast', no 'remake' do êxito da Disney", recorda a Everything is New.