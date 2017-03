Catherine Powell, presidente da Disney Paris, com John Legend e as estrelas do parque de atrações, Mickey e Minnie

John Legend foi a grande surpresa da festa que assinalou o 25.º aniversário da Disneyland Paris, no sábado à noite.

Junto ao Castelo da Bela Adormecida, imagem de marca da Disneylnad Paris, milhares de pessoas esperavam o novo espetáculo de final de dia do parque de atrações da capital francesa, uma das novidades preparadas para assinalar o seu 25.º aniversário.

E quando todos estavam de olhos postos no castelo, eis que a surpresa veio do centro da praça em frente: as luzes apontam antes para o palco aí montado, com um piano, denunciado a presença de... John Legend. O cantor e compositor norte-americano tocou e interpretou três temas, começando pelo aclamado All of Me, do seu quarto álbum, Love Me in the Future lançado em agosto de 2013. Passou depois para o seu mais recente Love Me Now, single de lançamento do seu quinto álbum, Darkness and Light, que irá apresentar em Lisboa a 14 de outubro, no âmbito da sua digressão europeia.

Beauty and the Beast foi o último tema que interpretou, sem Ariana Grande, a canção que compôs para o remake do êxito da Disney, protagonizado por Emma Watson, que só na última quinta-feira estreou nas salas francesas.

Seguiu-se então a estreia de Disney Illuminations, o novo espetáculo que diariamente irá fechar o parque temático transformando o Castelo da Bela Adormecida numa tela gigante pela qual passam várias memórias do imaginário Disney com recurso, entre outras tecnologias, ao video mapping.

Esta é uma das várias novidades preparadas para os visitantes, que se estende a um outro espetáculo noturno, a dois diurnos, uma nova parada e a renovação da atração Star Tours. Na edição de sábado, o DN vai revelar mais pormenores.