O autor de 85 anos prepara-se para tirar do frio o seu mais famoso espião, protagonista de "A Toupeira". Novo livro será publicado em setembro no Reino Unido.

George Smiley, uma dos personagens mais emblemáticas da obra do escritor britânico John Le Carré vai regressar ao fim de 25 anos num novo livro a publicar no outono, anunciou a editora Viking. O livro intitulado A Legacy of Spies vai chegar às livrarias a 7 de setembro e recupera o célebre espião da Guerra Fria, personagem central de vários romances de John Le Carré.

A última vez que George Smiley apareceu num livro de Le Carré foi em O Peregrino Secreto (de 1990). De acordo com a Viking, editora filial da Penguin Random House, o novo livro de Jonh Le Carré, 85 anos e antigo membro dos serviços de informações britânico, incluiu todas as restantes figuras relacionados com Smiley, considerada a personagem mais importante criada pelo escritor britânico.

Na obra vai surgir o "protegido" de Smiley, Peter Guillam, com uma idade avançada e retirado numa quinta na zona da Bretanha, em França. Guillam é chamado a Londres onde é submetido a um interrogatório por alguns erros cometidos no passado.

O agente de John Le Carré, Johny Geller, o livro foi escrito "numa febre" ao longo dos últimos 12 meses. Ao anunciar o lançamento do novo livro, a Viking assinala que a história vai misturar o passado e o presente num enredo "engenhoso e tão emocionante" como as anteriores da série Smiley: O Espião que saiu do frio (1963) ou A Toupeira (1974).

A editora anunciou igualmente que as 21 obras de Le Carré vão passar a figurar na coleção "Clássicos Modernos" da Penguin.

John Le Carré, pseudónimo de David Jonh Moore Cornwell, foi professor de francês e alemão no colégio privado de Eton, Reino Unido, altura em que começou a trabalhar como agente do MI5, em 1958. Todos os livros de John Le Carré estão publicados em Portugal, ultimamente pela Dom Quixote. Além dos filmes sobre a obra de Le Carré, destaca-se a série da BBC exibida nos anos 1970 com o ator britânico Alec Guiness no papel de George Smiley.

O último livro publicado por John Le Carré é O Túnel dos Pombos, com memórias do escritor.