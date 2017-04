Pub

O realizador João Botelho começa na segunda-feira a rodar o filme "Peregrinação", a partir da obra de Fernão Mendes Pinto

O realizador João Botelho inicia na segunda-feira a rodagem em Portugal do filme "Peregrinação", a partir da obra de Fernão Mendes Pinto, e pretende ainda estreá-lo este ano nos cinemas, revelou à Lusa a produtora.

Depois de ter estado no verão passado em filmagens na China, Macau, Japão, Índia, Malásia, Vietname e Indonésia, João Botelho inicia agora a segunda fase de rodagem em Portugal, com o elenco encabeçado por Cláudio da Silva no papel do explorador português do século XVI.

Na nota de intenções, João Botelho descreve "Peregrinação" como "um filme de aventuras, literário e uma epopeia musical", a partir de fragmentos de um "desmedido e louco romance de mil páginas".

Além de Cláudio da Silva, o filme conta ainda com Cassiano Carneiro, Pedro Inês, Catarina Wallenstein, Maya Booth, Rui Morisson, Jani Zhao e Zia Soares.

Haverá ainda um coro de marinheiros a cantar músicas do álbum "Por este rio acima", de Fausto Bordalo Dias, e pessoas das comunidades chinesa, japonesa e timorense a viverem em Lisboa.

Esta segunda fase da rodagem de "Peregrinação", que se estende até maio, passará por Sintra, Vila do Conde, Carrasqueira, Lisboa, Torres Novas, Tomar e Almada.

A produção é de Alexandre Oliveira e a fotografia de João Ribeiro e Luís Branquinho.

"E ao trazer esta obra máxima da literatura portuguesa para o cinema, acho que cumpro a mais bela das missões: um realizador deve encontrar uma empatia emocional e verdadeira com as muitas pessoas a quem o filme se destina", escreveu João Botelho.

Impresso pelo primeira vez em 1614, "Peregrinação" é ao mesmo tempo um relato da presença dos portugueses no Oriente e uma crónica de viagens de duas décadas de vivência de Fernão Mendes Pinto, naquela parte do globo.

João Botelho já adaptou ou inspirou noutras obras literárias para cinema como "O livro do desassossego", de Fernando Pessoa, "A corte do norte", de Agustina Bessa-Luís, e "Os Maias", de Eça de Queirós.