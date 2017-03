Pub

A cantora americana regressa a Portugal para dois concertos que servem de apresentação ao novo disco "Let It Be You", assinado em conjunto com Benjamin Lazar Davi.

Há artistas assim, que se reinventam a cada disco, como Joan Wasser tem feito nos seus últimos trabalhos, surpreendendo os fãs com as suas, aparentemente, intermináveis personae musicais - todas elas abrigadas debaixo desse alter-ego musical de costas muito largas, que dá pelo nome de Joan As Police Woman.

Foi assim em 2014, com The Classic, um álbum revivalista, com orquestrações grandiosas, no qual se aventurou, pela primeira vez, pelos terrenos da soul e do jazz, e que lhe valeu então comparações com Amy Winehouse, a quem, segundo consta, pretendia mesmo homenagear. E assim aconteceu novamente com o último registo, assinado a meias com Benjamin Lazar Davis, um músico de Brooklyn, líder dos Cuddle Magic, que também a acompanha nos dois concertos de apresentação do disco em Portugal, em Lisboa e em Braga.

Editado no início do ano, Let It Be You, assim se chama, representa mais uma reviravolta no universo estético e musical da cantora e instrumentista americana, agora mais próximo das batidas do R&B e de electropop praticado por nomes como Beyoncé e Katy Perry, mas que aqui e ali também remete para uns Vampire Weekend - mas isso talvez mais devido às parecenças entre as vozes de Benjamin e o vocalista destes, Ezra Koenig.

Para Joan, no entanto, tudo é mais simples de explicar, conforme adiantou ao DN, ao telefone desde Nova Iorque. "Adoro música pop, aliás, adoro todo o tipo de música e tento sempre colocar essa variedade em todos os meus discos", adianta, reconhecendo, ainda assim, que a mudança de sonoridade "deve-se e muito, à participação de Benjamin Lazar Davis".

Joan já o conhecia há muitos anos, mas só mais recentemente descobriram ter "um incomum interesse em comum", por música pop africana, que acabaria por aproximá-los. "Daquela muito dançável, feita antigamente nos países do centro de África", explica Joan. Sucederam-se então os serões a explorar esse universo e, enquanto ouviam essa música juntos, descobriram também que tinham muito mais pontos a aproximá-los. Como é natural neste tipo de epifanias, não demorou muito a que começassem a compor a quatro mãos, inspirados por esse novo universo desbravado a dois. "Quando começámos a escrever e a fazer música, fizemo-lo apenas pelo prazer de trabalharmos juntos. Nunca nos passou pela cabeça que um dia iríamos gravar um álbum os dois", confessa a artista. Tal só aconteceu, lembra, "devido ao prazer" que sentiram nessas noitadas a compor.

"Trabalhar com o Benjamin soltou-me muito em termos de estilo, abriu-me bastante os horizontes enquanto compositora", reconhece. "Enquanto Joan As Police Woman, às vezes sinto que tenho de pesar muito mais as palavras, quando estou a escrever, porque é isso que as pessoas esperam dela, mas desta vez todo o processo foi muito mais leve e divertido. Foi isso que nos convenceu a avançarmos para a gravação do disco."

Quando se deu a conhecer, em 2006, com o muito elogiado álbum de estreia Real Life, Joan As Police Woman ganhou de imediato um lugar na galeria das vozes mais notáveis deste novo século. O estatuto de estrela emergente da música indie seria confirmado nos anos seguintes, com os não menos aclamados discos em nome próprio To Survive (2008) e The Deep Field (2011), bem como pelas sucessivas colaborações com gente tão distinta como Nick Cave, Lou Reed, Anthony Hegarty, Rufus Wainwright ou Lloyd Cole, que pareciam dar novo sentido à canção Everybody Here Wants You, escrita em 1997 para Joan Wasser pelo falecido Jeff Buckley, à época seu namorado.

Um percurso que voltará a ser recordado nestes dois espetáculos em território nacional - amanhã, no Teatro da Trindade, em Lisboa, e no dia seguinte em Braga, no Theatro Circo - como a própria Joan assegura aos fãs portugueses, via DN. "Vamos tocar todo o álbum novo, mas também algumas músicas dos trabalhos anteriores da Joan As Police Woman, que serão, todavia, apresentadas de uma forma bastante diferente, mais à imagem da banda que atualmente me acompanha", desvenda.

Resta saber se esta nova sonoridade, digamos mais leve, não afastará os fãs mais antigos. Nada que pareça preocupar muito a cantora, que resume assim o espírito deste novo espetáculo: "Vai ser mais pop, muito mais divertido e, estou certa, bastante surpreendente, num bom sentido, para o público, especialmente para quem já conhece a minha música."