A teoria já era discutida entre fãs e foi agora discutida pela criadora da famosa saga

J.K. Rowling, criadora da saga Harry Potter, confirmou no Twitter a ligação de uma personagem do universo que criou e o ditador português António de Oliveira Salazar.

O nome de Salazar Slytherin, um dos criadores e fundadores da escola de Hogwarts, foi mesmo inspirado na história portuguesa.

Mas são mais as ligações entre Portugal e saga Harry Potter, criada por Rowling, que deu aulas de inglês no Porto no início dos anos 90.

Da arquitetura da Livraria Lello aos trajes académicos do Porto, várias são as influências portuguesas que se podem descobrir nos livros de Harry Potter.