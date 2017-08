Pub

São uma das bandas mais icónicas da segunda metade dos anos 80 e do início dos 90. Os Jesus and Mary Chain estão numa nova fase, com o disco Damage and Joy a demonstrar que William (58 anos) e Jim Reid (55 anos) ainda têm muito a dar ao rock. De regresso a Portugal, darão prova de vida em palco, na quinta-feira, em Vilar de Mouros

Aposta-se dobrado contra singelo: se Jim Reid cantasse com o carregado sotaque escocês com que nos brindou na breve entrevista por telefone, o grupo de rock alternativo não teria experimentado o sucesso iniciado em 1985 com Psychocandy. Os Jesus and Mary Chain, que é como quem diz os irmãos Jim e William, estão agora pacificados e em sintonia entre eles. Mas não com o mundo.

O que podemos esperar dos Jesus and Mary Chain em Vilar de Mouros? Vão tocar canções antigas e o álbum novo?

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Sim, sem dúvida. Vamos tocar um monte de canções com as quais as pessoas estão familiarizadas e vamos tocar alguns temas do novo álbum.

Falemos sobre o disco. No primeiro tema de Damage and Joy, Amputation, canta "I"m a rock and roll amputation" (Sou uma amputação do rock and roll). Sente-se um inadaptado?

Sim, sempre fomos inadaptados e creio que ainda somos. Os Mary Chain nunca sentiram pertencer a lado algum e isso continua nos dias de hoje. Como a música está, não nos sentimos incluídos.

É um crítico da música que se faz nos dias de hoje. Há pouco tempo dizia que já não se consegue distinguir um concerto pop de um de rock. Como explica esta situação?

Antes de mais, não tenho certezas sobre o assunto. Penso que está relacionado com o negócio da música estar em queda livre, ninguém sabe muito bem o que se está a passar. Está tudo centrado no streaming e em coisas do género, por isso toda a gente tenta fazer a sua música o mais comercial possível.

Que música ouve?

Oiço a minha coleção antiga de discos. Tenho milhares de álbuns, muita música para me manter entretido.

Não ouve nada do que se faz na atualidade?

Para ser honesto, se alguém me der a ouvir esta ou aquela banda nova eu vou ouvir, não sou uma besta, vou ouvir. Mas de cada vez que o faço fico dececionado. Se uma banda se fizer e for interessante eu vou ouvi-la, mas até agora...

Isobel Campbell, Sky Ferreira e a sua irmã Linda deram um toque feminino ao disco. A ideia foi vossa ou do produtor do álbum, Youth?

A ideia original era a de, no futuro, fazer um disco de duetos e depois quando estávamos a fazer Damage and Joy achámos que seria disparatado não incluir canções que poderiam resultar aqui. Decidimos esquecer o álbum de duetos e usar algumas canções agora.

Em digressão têm vozes femininas?

Temos a Bernadette (Denning), que é a namorada do William e que canta em Always Sad e em Just Like Honey.

É público que os irmãos Reid tiveram desentendimentos ao longo dos anos. Como é que o trabalho interfere na vossa relação?

Não nos vemos com muita regularidade e não é só pelo facto de discutirmos muito. Ele vive em Los Angeles e eu no Reino Unido. Tendemos a ver-nos apenas quando a banda está em atividade. Nem tudo é mau. Na verdade, demo-nos bastante bem, criámos uma boa ligação com este álbum, como já não tínhamos há muito. Por isso, a relação está boa e espero que se mantenha assim. Continuamos a ter discussões, mas são sempre relacionadas com a música, enquanto dantes, a determinada altura, discutíamos já sobre tudo o resto e nada sobre a música.

Pode-se concluir que Damage and Joy terá um sucessor?

Esse é o plano. Fazer este disco não foi tão difícil quanto temíamos. Não há razão nenhuma para não fazermos o próximo.

No EP Rollercoaster (de 1990), a última faixa é uma versão de Leonard Cohen, Tower of Song.

Se tocassem uma versão ao vivo escolheria este tema?

Ei... [silêncio] Eu gostava de tocar isso ao vivo, divertia-me. Não a tocamos há anos, mas não temos tocado covers nos concertos. Gostaria de voltar a fazê-lo, sempre soou bem.

Quem sabe se a ouviremos em Portugal?

Bem, obrigado pela sugestão...