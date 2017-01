Jessica Chastain em modo executivo

Pub

"Uma Mulher de Armas", John Madden

Jessica Chastain sobe a parada das suas interpretações. Em Uma Mulher de Armas explora o lado mais obstinado de personagens que lhe vão marcando o percurso - basta recordá-la em 00:30 A Hora Negra ou Um Ano Muito Violento. Curiosamente, o seu excesso de força neste thriller de John Madden corresponde à fraqueza do argumento do debutante Jonathan Perera. O filme acompanha o caso de Elisabeth Sloane, uma astuta lobista que, sem particulares convicções políticas, se move pela insaciável vontade de vencer: seja no que for. Dedicada à alta estratégia como um autêntico lobo solitário, subtraindo horas de sono ao cérebro, esta mulher é um estudo de caso insondável, porque nunca se percebe bem o contexto em que opera - os diálogos aqui são transações de frases vagas ao entendimento comum. No fim, fica-nos tão-somente a vigorosa imagem de Chastain.

Classificação: ** (Com interesse)