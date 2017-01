Pub

O intérprete e compositor atua nos dias 18, 20 e 21 de abril em Lisboa, Coimbra e Estarreja

"Figura de proa da música popular brasileira, o instrumentista, violoncelista, arranjador, produtor, compositor e maestro Jaques Morelenbaum regressa a Portugal, no próximo mês de abril, para nos contar a história do samba", pode ler-se no comunicado enviado pela produtora IM.par.

Os concertos vão ter lugar no Teatro Tivoli, em Lisboa, no Auditório do Conservatório de Música, em Coimbra, e no Cine-Teatro de Estarreja, nos dias nos dias 18, 20 e 21 de abril, respetivamente.

A produtora recorda que Morelenbaum é "conhecido em todo o mundo pelas suas colaborações com Tom Jobim, Caetano Veloso ou Ryuichi Sakamoto, tendo colaborado também com nomes ligados ao fado como Mariza ou Carminho (no álbum de versões de Jobim que esta última editou recentemente)".

"Jaques Morelenbaum apresenta-se agora com o seu CelloSambaTrio. Traz um espetáculo que empresta ao samba o sabor intimista da música de câmara, contando com Lula Galvão no violão e Márcio Dhiniz na bateria. Adriana Calcanhotto participa como convidada no concerto do Teatro Tivoli BBVA", acrescenta o comunicado.

A produtora salienta, ainda, que "Saudade do Futuro Futuro da Saudade", disco de 2014 do Jaques Morelenbaum CelloSambaTrio, "servirá de fio condutor a um espetáculo que enaltece a importância histórica do samba, enquanto soma perfeita da diversidade cultural do Brasil".