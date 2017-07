Pub

Vinte anos depois da primeira edição do festival, o Sudoeste é hoje uma imensa festa de celebração do verão, onde nos últimos anos os DJ assumiram o lugar de cabeças-de-cartaz. Este ano, porém, é uma banda que volta a centrar as atenções

Depois da festa de receção ao campista de hoje à noite, o festival arranca amanhã na máxima força, já com todos os três palcos em funcionamento. No dia de arranque do Meo Sudoeste, as atenções no palco Meo, o principal, vão repartir-se entre o rap do americano Mac Miller, o reggae do português Richie Campbell ou a kizomba do angolano Matias Damásio, cabendo o encerramento da noite aos nova-iorquinos Chainsmokers, os grandes cabeças-de-cartaz desta primeira noite. Composta pelos DJ e produtores Andrew Taggart e Alex Pall, esta dupla tornou-se conhecida pelo modo como mistura estilos como a pop, o indie rock e a música de dança, criando uma sonoridade muito própria que conquistou as tabelas de vendas um pouco por todo o mundo com temas como Don"t Let Me Down, Closer e Roses e lhes valeu três nomeações para os prémios Grammy no ano passado. Já no palco LG, por onde, ao final da tarde e início da noite, vai passar uma espécie de "seleção de esperanças" da música portuguesa, os olhos e os ouvidos vão estar todos centrados em Plutónio, um das mais originais vozes do hip-hop nacional, enquanto no Moche X Spot, o local que prolonga a animação madrugada fora, o principal chamariz é Piruka, o rapper-fenómeno da linha de Cascais, cujos vídeos no YouTube já ultrapassam os 30 milhões de visualizações.

Na quinta, 3, o alinhamento no palco grande fica marcado pelo regresso do rock e das guitarras elétricas ao Sudoeste, que marcaram as primeiras edições do festival, por via dos irlandeses Two Door Cinema Club. Antes atua o rapper Mishlawi, um jovem americano radicado em Portugal, que conta já com uma grande legião de fãs. Apesar destas propostas, a rainha desta segunda será a música eletrónica, com duas das atuações mais aguardadas neste ano, a do francês DJ Snake e a do americano Marshmello, conhecido por atuar sempre com um capacete em forma daquela guloseima a tapar-lhe a cara.

A pop eletrónica e intimista de Isaura é também merecedora de destaque, mas neste caso no palco LG, onde a cantora se apresenta pela primeira vez em nome próprio no Sudoeste, depois de no ano passado ter atuado ao lado de Diogo Piçarra. "Vai ser a estreia e só por isso já é especial, mas entretanto mudámos todo o espetáculo, com sonoridades e arranjos novos e, portanto, as expectativas são muito altas, até pela curiosidade em perceber como corre ao vivo o meu novo single", confessa a artista, assumindo também a vontade de assistir, no dia seguinte, ao concerto de Dua Lipa. A "pop sombria", como já foi classificada, da cantora de origem albanesa (mas desde há muito a residir em Londres) é um dos trunfos do palco principal para a noite de sexta, 4, naquele que é um dos alinhamentos mais fortes dos quatro dias de festival, incluindo ainda a folktronica dos britânicos Crystal Fighters ou a música de dança eletrónica do DJ holandês Martin Garrix e a estreia em palcos nacionais do rapper Lil Wayne, uma das maiores estrelas do hip--hop americano. No outro extremo do recinto, no Moche X Spot, a programação do dia está a cargo do coletivo Orelha Negra, que vai trazer até ao Sudoeste nomes como Supa Squad, Wet Bed Gang, Bispo, Stikup ou Kappa Jotta, numa vasta amostra da nova geração do hip-hop nacional.

Chegados ao último dia, sábado, 5, cabe à portuguesa April Ivy aquecer o público para o nome mais sonante da presente edição, os britânicos Jamiroquai, de regresso aos palcos e a este festival, onde vão atuar pela terceira vez. Apesar de muitos dos presentes nem serem, talvez, sequer nascidos em meados dos anos 90, durante os tempos mais áureos da banda liderada por Jason Kay, a mistura de soul, funk e pop de temas como Virtual Insanity, Cosmic Girl ou Deeper Underground é a banda sonora perfeita para terminar em grande o Sudoeste 2018. Ou não, porque a seguir ainda há Dengaz e Afrojack, bem como muita música madrugada dentro no Moche X Spot e o festival só acaba quando todos se forem embora. Ou seja, lá mais para o fim do dia de domingo.

