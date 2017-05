Pub

O compositor e cantor carioca volta a dar sinais exteriores de amor por Portugal. Um namoro que foi "oficializado" há mais de 35 anos e que não esmorece

Exige uma grande viagem no tempo, a "reposição" do primeiro concerto português do carioca Ivan Guimarães Lins, já lá vão mais de 35 anos. Requer a perceção da grandeza internacional que caracterizava os cartazes artísticos da Festa do Avante! na época em que ainda não se tinham virado sobretudo para a produção nacional. Em 1981, no mesmo ano em que o rock português dava cartas - UHF, Lena d"Água ainda com os Salada de Frutas, Já fumega -, a maior surpresa caberia aos Dexys Midnight Runners, responsáveis por um momento musical histórico, num elenco que, ao longo dos anos, deixou muitíssimos para a memória. O outro dos internacionais coube a Ivan Lins, então acompanhado pela atriz e cantora com quem estava casado, Lucinha Lins. Para se ter uma ideia do desempenho, basta garantir que apanharam bem a onda levantada com as presenças anteriores de Chico Buarque e Simone. Como Ivan recordou há pouco tempo, foram cinco encores e a ideia de que, perante cem mil pessoas e uma tal febre, teve que ser "arrastado" para fora do palco...

A verdade é que, por essa altura, já Ivan Lins era um consagrado da MPB, a viver uma das suas fases mais esplendorosas (e, de caminho, uma temporada de imensas presenças nos palcos lusitanos). Ao longo da década de 1970, gravou nada menos de nove álbuns, que o levaram a "percorrer" três casas editoras, começando (em 1971) com Agora - que beneficiou muito da circunstância de Elis Regina ter gravado, no ano anterior, a canção Madalena, escrita por Ivan - e fechando com Novo Tempo (em 1980), cujo tema-título vale um episódio muito particular na carreira do artista. Reza a lenda que Quincy Jones, o maestro, arranjador e produtor que trabalhou com meio mundo e rendeu a Michael Jackson os seus três melhores discos, fez uma visita ao Brasil nesse ano e, tendo ouvido a canção, pediu autorização para fazer uma versão em inglês e para a incluir na lista de pré-seleção que seria submetida a Jackson, na procura de faixas para Thriller. Ao que se sabe, Lins não respondeu a tempo e a hipótese caiu. Mas não desautoriza a dúvida: como teria sido a vida de Ivan Lins se estivesse entre os autores presentes nesse disco-fetiche da música pop?

No mundo e em Portugal

Esse "deslize" não impediu que Ivan Lins se tornasse um dos compositores brasileiros mais exportados de sempre, com canções adaptadas e gravadas por grandes nomes da área e da fusão. A lista não tem qualquer pretensão de se tornar exaustiva, visa apenas demonstrar o interesse concretizado por muitos dos grandes de ontem e de hoje. Casos de Ella Fitzgerald (e já chegaria...), Sarah Vaughan, Carmen McRae, Diane Schuur, Patti Austin, George Benson, Shirley Horn, Eliane Elias, Lee Ritenour, Nancy Wilson, os Manhattan Transfer, Barbra Streisand, Sting ou, mais recentemente, Michael Bublé e a espantosa Jane Monheit (com quem, de resto, chegaria a actuar, em Lisboa). O estilo "aberto" de Ivan, projetado a partir de um piano que, além das reminiscências do samba e da Bossa Nova, não mostra qualquer complexo ao assumir um som internacional, concorre para essa diversidade de abordagens. Acresce que o próprio cantor carioca é um viajeiro e gosta de deixar a sua marca em diferentes paragens - basta recordar, a título de exemplo, o disco que gravou em 2009 com os holandeses da Metropole Orchestra.

Por cá, as suas afinidades musicais não são menos variadas, se pensarmos no que já fez com Carlos do Carmo (a quem chama o "Frank Sinatra português") e na forma como inspirou Gil do Carmo, nos contactos próximos com Sérgio Godinho (desde logo a canção Que Há de Ser De Nós?, escrita e cantada por ambos no álbum Coincidências, do português), nas parcerias com Paulo de Carvalho, agora estendidas ao filho deste, Agir. De resto, este "agregado" marca presença no espetáculo lisboeta, alargando-se o elenco a um fadista de gema, Ricardo Ribeiro, a uma voz feminina que bem merece um reconhecimento mais intenso, Sofia Vitória, e ao harmonicista António Serrano. São estas as figuras que se juntarão a uma banda em que o próprio Ivan Lins assume parte da responsabilidade pelos teclados, bem secundado pelo português André Sarbib, mais Cláudio Ribeiro (guitarra), Nema (baixo) e Chris Wells (bateria).

Uma das maiores dificuldades enfrentadas por Ivan Lins estará, seguramente, na escolha do reportório. Não tanto por aquilo que entra, mas pelo que forçosamente vai ficar de fora. Apesar de só ter começado a ser regularmente editado entre nós de 1977 em diante (com o quadrado mágico formado por Somos Todos Iguais Nesta Noite, Nos Dias de Hoje, A Noite e Novo Tempo, um dos seus ciclos mais apaixonantes) e de, nos últimos anos, não ter escapado às desatenções de um mercado discográfico pouco criterioso, Lins tem hinos, manifestas e paixões que ultrapassam muitas vezes o horário possível de um concerto. Escolherá bem, certamente. E, aos 71 anos, não deixará de fora o seu recado eterno: Começar de Novo. Lição que ele próprio pratica, no amor, como no resto.