Miguel Valverde guarda boas memórias das férias grandes da sua infância passadas no Porto, em casa de familiares. Tinha 12 ou 13 anos e já ia muitas vezes sozinho ver filmes à Sala Bebé, ao Cinema Pedro Cem ou ao Cinema Trindade. Por isso, Miguel, que desde 2003 é um dos programadores do festival de cinema IndieLisboa, não esconde a sua felicidade por , agora, levar o IndieJúnior para o Porto. E ainda por cima com algumas sessões no Trindade, que esteve fechado durante 17 anos e reabre amanhã, após remodelação.

O IndieJúnior Allianz começa hoje e dura exatamente uma semana. Para além das "razões afetivas", a chegada deste festival ao Porto tem, obviamente, outras razões: "O IndieJúnior nasceu como uma secção do Indie Lisboa e sempre foi uma secção muito especial, com uma imagem e um cartaz próprios, um público específico. Mas achámos que tinha esgotado as possibilidades de crescimento neste formato", explica Miguel Valverde. "Quando começámos a pensar nisto, percebemos também que em Lisboa já existe alguma oferta neste campo, da infância e juventude, mas no Porto não. Daí surgiu a ideia de criar um festival de raiz, pensado para o Porto."

Sendo um festival e não apenas uma secção, como acontece em Lisboa, o IndieJúnior Alliaz pode ser "muito mais do que um festival de cinema". E essa é, muito provavelmente, a grande inovação desta edição: "O cinema comunica com as outras artes, temos aqui a dança, o teatro, a música, a pintura..." A propósito dos filmes, há uma oficina de dança e outra de som, um debate e uma hora do conto, com três histórias de António Torrado. Além do Trindade, as sessões realizam-se no Teatro Rivoli e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

Mas quando falamos de um festival pensado de raiz para o Porto estamos também a falar do envolvimento de algumas instituições e pessoas da região. Como por exemplo o realizador Abi Feijó e a ilustradora Marta Madureira, que fazem parte do júri da competição internacional. "A animação está muito ancorada no norte do país, é aqui que se realiza o Cinanima e que fica a Casa da Animação e não quisemos esquecer essa ligação", acrescenta o programador. Entre os 63 filmes de mais de 20 países que foram selecionados para esta edição, há um filme realizado pelos alunos do 2º ano da Escola Básica nº 3 de Espinho, no âmbito do projeto Cinanima na escola: A Praia de Espinho apresenta-se na competição internacional de curtas-metragem para um público com mais de 3 anos. No programa das "Sessões temáticas para toda a família" será apresentada a curta Linha & Mancha, um exercício de animação tradicional realizado pelos alunos do 10º e 11º ano da Escola Secundária da Lousada.

Para a secção "O Meu Primeiro Filme", o IndieJúnior desafiou algumas figuras da cidade a recordarem as suas primeiras experiências no cinema. Rui Moreira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, escolheu O Meu Tio, do francês Jacques Tati (1958), e vai apresentá-lo na primeira sessão deste ciclo, já na terça-feira, às 19.00, no Teatro Rivoli. Nas sessões seguintes, a cineasta e poeta Regina Guimarães apresenta Amor Sem Barreiras (West Side Story) de Jerome Robbins e Robert Wise (1961), a fotógrafa e artista plástica Rita Castro Neves escolheu Uma Noite na Ópera, de Sam Wood (1935), e o encenador e diretor do FITEI Gonçalo Amorim irá apresentar Os Goonies, de Richard Donner (1985).

"É muito engraçado porque são pessoas de gerações diferentes, que têm memórias diferentes", sublinha Miguel Valverde. "A primeira vez que vamos ao cinema pode ser marcante." Também por isso, este é um festival especial, onde se procura mostrar bons filmes aos jovens espectadores, indo muito para além daquilo que é geralmente o cinema para as crianças. "São sempre filmes para pensar e crescer. Para as crianças mas também para os adultos."

Em Lisboa, o IndieJúnior vai acontecer de 3 a 14 de maio, integrado no IndieLisboa, como habitualmente. É provável que alguns dos filmes que estreiam no Porto sejam depois apresentados em Lisboa, mas neste momento os responsáveis ainda não sabem de que forma esta experiência irá ter reflexos na capital.