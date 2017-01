Pub

A construção demorou quase 10 anos e custou mais 712 milhões de euros do que o previsto

Foi hoje inaugurada a Filarmónia do Elba, em Hamburgo, Alemanha, após nove anos e meio de construção. O edifício, que já é tido como um símbolo de Hamburgo, combina um armazém histórico e uma estrutura de vidro.

Os dois elementos estão ligados por 362 conjuntos de mola, criando a ilusão de que a estrutura de vidro está a flutuar no ar.

A sala de concertos do edifício foi construída de modo a abafar completamente os ruídos da zona portuária e está afastada do resto da construção. O responsável pela acústica foi o japonês Yasuhisa Toyota, um especialista na área, segundo o Deutsche Welle, e lá dentro, o som chega aos 2150 lugares da mesma forma.

O edifício, junto ao rio Elba, ficou pronto a 31 de outubro de 2016 mas o concerto inaugural foi marcado para esta quarta-feira. As obras começaram em 2007 e o plano inicial mostrava que estariam concluídas em 2010. O orçamento inicial foi de 77 milhões de euros e, no final das contas, o edifício custou aos cofres do estado 789 milhões de euros.

O telhado do edifício é ondulado, numa referência às água e som.

No topo está também a Plaza da Elbphilharmonie, um terraço aberto com vista para a cidade e o porto. O terraço dá ainda acesso a duas salas de concertos, um restaurante, um hotel e apartamentos de luxo.

