Pub

Julie Schubert, uma das responsáveis pelo elenco da série da Netflix passou por Lisboa e esteve à conversa com o DN em que contou como foi escolher os atores da série

Quando Julie chegou à equipa de House of Cards, o casal Underwood - os atores Robin Wright e Kevin Spacey - já estava escolhido. Todo o resto do elenco saiu das mãos de Julie Schubert e de Laray Mayfield. Na altura, as séries em streaming eram "uma espécie de nova fronteira". Ninguém sabia muito bem o que aí vinha e foi difícil explicar aos atores e aos agentes o que estavam a tentar fazer. "Era tudo tão novo", lembra Julie Schubert, 36 anos, diretora de casting daquela série da Netflix. De então para cá, passaram-se quatro anos, o mundo passou a conhecer Frank Underwood e a série ganhou vários prémios, entre os quais um Emmy para o casting logo em 2013. "Nunca pensei que isso acontecesse, foi um choque. Todas as manhãs acordas e pensas... é real. Uau!"

House of Cards foi a primeira série online a ser reconhecida com um Emmy. Melhor, com três (entre 14 nomeações naquele ano): David Fincher pela realização do primeiro episódio da série e Eigil Bryld pela fotografia do mesmo episódio. Voltou a ser premiada nos Emmy seguintes e nos Globos de Ouro (em 2014 ganhou Robin Wright para melhor atriz em série de televisão, em 2015 Kevin Spacey), entre outros.

Julie Schubert não tem dúvidas do privilégio que tem em trabalhar entre "um grupo mágico de pessoas". "Quando fui para a equipa de House of Cards o casal Underwood já tinha sido selecionado. O Kevin Spacey era produtor executivo e estava escolhido, a Robin Wright também porque tinha trabalhado com o David Fincher em The Girl with the Dragon Tattoo [Os Homens que Odeiam as Mulheres, da série Millenium, 2011). Foi a Laray Mayfield quem me trouxe, porque já tinha trabalhado com o David Fincher, foi diretora de casting dele durante 24 anos", conta. Das mãos de Mayfield e Schubert saiu todo o mundo da Casa Branca de Underwood e companhia.

"Eu e a Laray conhecíamos muitos dos atores há muito tempo. Corey Stoll que faz de Russo, Michael Kelly que fazia de Doug Stamper - que é fan-tás-ti-co - e a Rachel Brosnahan, atriz de Nova Iorque que tinha acabado de se formar na universidade e fez de Rachel Posner... Foi uma grande oportunidade para atores de Nova Iorque que tiveram ali uma boa plataforma em que podiam desfrutar de um bom argumento, de uma boa história, de uma forma completamente nova", recorda.

Neste processo, houve algumas surpresas. Poucas, assegura Julie. Cada momento do processo é totalmente controlado para não dar azo a surpresas. As audições são momentos de excelência, em que os atores dão tudo e as escolhas das diretoras de casting são feitas com segurança. "Eu vejo o que eles trazem para as audições, por isso tenho total confiança de que vão ser fantásticos. E eles cumprem sempre."

Mas houve, de facto, uma surpresa, que foi a atriz Rachel Brosnahan que faz de Rachel Posner, a prostituta por quem Doug Stamper se encanta. "Toda a gente quis ver mais, o público quis ver mais. O papel era suposto ser para um episódio mas toda a gente gostou tanto que continuaram a escrever para ela e tornou-se esta personagem fantástica que, spoil alert.... acaba por ser assassinada."

Julie Schubert é diretora de casting a tempo inteiro. A Julie espectadora de cinema ou de teatro acabou. "É tudo trabalho mas é trabalho bom, não o faria se não adorasse. Descobrir novos atores é fantástico...", conta. Por isso, a viagem breve que fez a Lisboa também pode, em breve, dar frutos. Tem a cabeça sempre cheia de gente até porque, por vezes, está a trabalhar em mais do que uma série ao mesmo tempo.

"O casting é tão subjetivo... é muito emocional. Quando leio um guião, por vezes vem logo o ator. Estou a ler o guião e consigo ouvir a voz do ator a dizer aquelas palavras e sabes logo que é aquela pessoa que vais buscar. Há outras que não temos a certeza e temos de falar com o autor para perceber que qualidades são mesmo importantes naquela personagem e depois desenvolvemos uma ideia baseada nisso", conta. Nas audições, espera que os atores lhe tragam escolhas feitas. "Não há nada pior do que o ator entrar e dizer: então, o que querem ver? Para mim significa que não fez o seu trabalho de casa, não está interessado em tentar algo. É essa a alegria de ser ator, mostrar o que podes ser." Por vezes a escolha pode ser a escolha errada e cabe a Julie ajudar o ator a fazer a escolha certa, como já aconteceu.

"Há muitos argumentistas talentosos a passar para estas séries de longo formato, muitos dos grandes realizadores de cinema estão agora a fazer séries e as séries são filmadas como filmes muito longos. Não posso falar com muita autoridade mas atualmente não está a ser investido tanto dinheiro no cinema como nas séries de longo formato", diz.

Julie que não se cansa de dizer o privilégio que é trabalhar na sombra com grandes atores, argumentistas e realizadores, está atualmente a trabalhar em várias séries para a Netflix: Marble, The Defenders, The Punisher. Começou há 17 anos a fazer castings, acabadinha de sair da universidade. Não quer outra coisa. "Adoro a ideia... quando faço um casting para um filme ou uma série penso num grande retrato, como quando vemos um quadro do Monet de perto e só vemos pontos e recuamos e é uma bela composição. O mais excitante para mim é ajudar o realizador, o produtor, a criar um elenco que seja supercoeso, tudo funcione em conjunto e o público esteja 100% envolvido do primeiro ao último minuto. De certeza que já todos vimos um filme em que há um ótimo ator mas não encaixa. Isso distrai e põe-te fora da história. O nosso objetivo é trabalhar um elenco que funcione todo em conjunto e envolve-te completamente na história de tal modo que nunca a vais querer perder. Isso é o mais entusiasmante."

A quinta temporada de House of Cards está prestes a estrear-se no mundo inteiro. A 20 de janeiro foi lançado o teaser trailer em que se escuta Frank Underwood a dizer: "O povo americano não sabe o que é o melhor para si próprio. Eu sei. Eu sei exatamente o que precisam."

House of Cards

A 5.ª temporada estreia dia 30 de maio à meia-noite na TV Séries, passa aos sábados às 22.45

Temporadas 1 a 4 disponíveis na plataforma Netflix