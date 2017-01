Pub

Siite do humorista português tem batido recordes de visualizações

Herman José, humorista português, já se tinha rendido às redes sociais, nomeadamente ao Facebook, onde tem por norma interagir com os seus fãs. Agora, porém, avançou por outro caminho, lançando a sua página oficial de internet.

A mesma, de acordo com a sua assessoria de imprensa, tem superado as expetativas e os recordes de visualizações.

"Aquilo que numa primeira fase se limitava a uma página de Facebook muito ativa e gerida pelo próprio, começou a revelar-se insuficiente. Daí a necessidade de criar uma página oficial, onde a par de um cuidado grafismo se abrisse uma porta direta ao contacto com aquele que os seus pares consideram "o pai do humor português". Assim nasceu o site www.hermanjose.com que em poucos dias de vida já bateu todos os recordes de visualizações. A página funcionará, para além de ligação direta ao artista, de espaço de consulta para fãs, profissionais de espetáculos e meios de comunicação", lê-se no comunicado.