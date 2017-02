Pub

O pianista e compositor americano estará na segunda edição do festival em Portugal, que terá lugar entre 21 e 23 de julho

Herbie Hancock é o primeiro nome confirmado para a segunda edição do festival Mimo em Portugal, que decorrerá entre 21 e 23 de julho em Amarante, a cidade escolhida para trazer o festival brasileiro para o país na sua primeira saída do Brasil.

O pianista e compostor americano, com quase 60 anos de carreira, dará um concerto exclusivo em Portugal numa altura em que grava um novo álbum com o produtor Terrace Martin (que trabalha com Kendrick Lamar), que o irá acompanhar em palco no saxofone e nos teclados além de Lionel Loueke na guitarra, Vinnie Colaiuta na bateria e James Genus no baixo, anunciou nesta terça-feira a organização do festival que nasceu no Brasil em 2004.

Herbie Hancock, que em 2015 atuou no EDP Cool Jazz, em Oeiras, ao lado de Chick Corea, volta neste verão ao país com temas recentes e clássicos do seu funk jazz como Cantaloupe Island.

No último ano, pelo Mimo passaram Pat Metheny & Ron Carter, Tom Zé, Vieux Farka Touré, ou Mário Laginha e Pedro Burmester. Gratuito, o festival oferece ainda uma série de workshops e master classes, terminando com uma Chuva de Poesia (pequenos papéis com poemas escritos).