Pub

"Os Crimes de Limehouse", de Juan Carlos Medina

Na Londres vitoriana uma série de crimes cometidos por um serial killer que assina Golem envergonha a Scotland Yard. Os crimes são cometidos de forma bárbara e no rol dos suspeitos está Karl Marx (esse mesmo), um ator de vaudeville e um escritor galã. A investigar tudo isso está um inspetor veterano muito mal visto pelos colegas por "preferir companhias masculinas". Juan Carlos Medina pega num mistério gótico sumarento e executa a tarefa com fórmula a mais (os falsos flashbacks são demasiado rebuscados...), coisa típica de um certo cinema do fantástico europeu com pouca genica para rasgar.

Os Crimes de Limehouse vale por meia dúzia de diálogos bem cozidos, mas não deixa de ser uma pequena desilusão que teve direito a seleção no festival MOTELx. Bill Nighy, esse, está sempre impecável.

youtube:1oLzzAge5y0

Classificação: ** Com interesse