Anoiteceu fria a primeira noite do festival. Apesar das propostas fortes do cartaz, os primeiros grupos atraíram poucos espectadores à terra onde o tempo corre de outra forma

"O homem está morto", atira um transeunte para quem quer ouvir e rir-se. Manifesto exagero de quem, ao passar na velha ponte de Vilar de Mouros, vê um banhista deitado no rio, só com a barba e o nariz de fora da água. Em meditação, ou a dar o mote da descontração ao evento, quem sabe. No backstage, o contentor para acomodar os jornalistas, pequeno para a procura, recebe à volta a limpeza de mato e um WC portátil enquanto se tenta resolver o acesso à internet. O tradicional desenrascanço português plasmado num festival de música. Mas há que respirar fundo - o tempo aqui corre de outra forma, sem dúvida.

Fora do recinto, no coreto montado ao pé do palco antigo, três acordeonistas tocam música folclórica e popular. Paradoxos da vida, um grupo de espectadores trajados de negro, um deles envergando uma T-shirt dos Joy Division, dança e canta Aperta com Ela como se estivesse na festa da aldeia - bom, e na realidade estava, mas em ponto pequeno.

A apreciar o espetáculo, encontramos Ricardo Rua e a sua filhota, a dançar ao lado do carrinho de bebé. Para lá da alegria que denota, o pai destaca-se por vestir uma camisola do festival de 2004. "Desde 2003 que venho, com ou sem festival. Nunca mais deixei de vir, exceto no ano em que nasceu a menina. Quando há festival, organizamo-nos para vir na data, quando não há festival é quando nos dá mais jeito", explica.

Naquele ano ouviu, entre outros, Bob Dylan, Peter Gabriel, P.J. Harvey, entre outros. "Foi um bom ano. Até 2006 foi uma boa altura de festivais. Gostei muito de The Cure e Chemical Brothers." Sobre esta edição, faz um reparo: "A boa música está concentrada toda no primeiro dia, devia estar mais diluída." E, ao olhar à volta, deseja que o ambiente ganhe mais calor humano, algo que se compare a 2003. "Para já está pobrezinho."

Ricardo Rua tinha 18 anos quando veio do Porto pela primeira vez ao festival. A mesma idade com que Fernando Zamith se iniciou em Vilar de Mouros, em 1982. "Uma experiência de vida, marcante. Eu já conhecia o passado do festival porque desde pequeno que passo aqui férias, por isso conhecia o significado do festival na aldeia."

Conhecedor como poucos do que se passou nesta terra do concelho de Caminha, Zamith é autor do livro Vilar de Mouros: 35 Anos de Festivais. Além do "enquadramento natural deslumbrante com condições acústicas fantásticas", sustenta que para a singularidade do evento contribuiu o facto de ter sido o primeiro em Portugal, o único antes do 25 de Abril - "e logo cinco edições, o que não era fácil". Destaca a edição de 1968, com José Afonso "a cantar músicas proibidas", Carlos Paredes, Adriano Correia de Oliveira. E a edição de 1971, "comparável a Woodstock, que trouxe uma inundação de juventude numa experiência de liberdade que Portugal nunca tinha tido. Nenhum outro festival tem isso".

E ontem o ex-jornalista, que tem como hobby os jogos de tabuleiro, lançou um baralho de cartas alusivo ao tema. Começou a desenvolver há três anos um jogo de tabuleiro sobre Vilar de Mouros, mas a páginas tantas pensou que faria sentido uma versão para se jogar no próprio espaço - nada melhor que um baralho de cartas.

"Fui criando o jogo e as regras e com o grupo de boardgamers do Porto fui melhorando as regras até ao ponto de maturação que me parece ótimo." O baralho tem 88 cartas de jogo mais 18 de bónus, tem regras em português e em inglês e o jogador aprende a história do festival jogando.

"Qualquer pessoa pode jogar, não precisa de perceber nada do festival nem de música", garante Zamith. O jogo de tabuleiro é uma ideia que fica para se concretizar no futuro, assim haja editora.

