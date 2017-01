Pub

A provar que as práticas artísticas podem servir de motor da cidadania e combate à exclusão, o programa Isto é PARTIS faz a festa na Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto Ibiskode é um exemplo de intervenção pela arte.

"Como é que se constrói uma casa? Eu sei o que é que são paredes, telhado, porta. Nós tínhamos essas casas, mas não nos sentíamos seguros." Sentada à boca de cena com o seu blusão cor-de-rosa e os seus 10 anos, Isabel lembra, pergunta, inventa. "Eu tenho cabeça de criança mas eu sei que podemos arranjar essa casa, o bairro, o mundo, o futuro. Mas como é que se constrói uma casa?" A questão é lançada tanto para a plateia como para dentro do palco, onde outras crianças e adolescentes põem a cabeça e o coração a trabalharem para construir esses "sítios para guardar as pessoas de quem gostamos", acreditando que "todos temos lugares bonitos, eles só têm de caber no lugar da casa".

Está frio na sala principal do Teatro Ibisco, que desde 2010 mora nas costas do Centro Comunitário da Apelação, em Loures. A noite lá fora gela os ossos e entra pela porta aberta das instalações, mas fechá--la é coisa que não lembra a ninguém. Diz Catarina Aidos, encenadora e professora na escola local: "quando começamos havia miúdos a atirarem pedras à porta do teatro. Tínhamos duas hipóteses: a primeira estava fora de questão, a segunda era abrir a porta e trazê--los cá para dentro."

Kode, que se diz acentuando a última sílaba, é a palavra crioula que a quentura da língua materna reserva aos filhos mais novos e que o departamento educativo do Teatro adotou para o seu grupo de crianças e adolescentes dos 5 aos 14, vindos de diversos bairros e ascendências - os mais pequenos, Maria e Jaime, têm mães que trabalham em Loures mas habitam fora do concelho e não partilham as raízes cabo-verdianas e guineenses da maioria. O Ibiskode foi um dos projetos apoiados no arranque do programa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social, da Fundação Calouste Gulbenkian, que, desde 2013, cresceram e vão mostrar-se este fim de semana, num programa plural como a filosofia que lhe deu origem.

Agora faltam quatro dias para a estreia e no palco mistura-se o português, o crioulo e o manjaco para dar vida a Nha bairro, Nha casa (como se constrói o futuro?). "Poder, poder, poder", gritam os atores, "poder regressar, poder abraçar, poder ficar". Dizem: "Nós não deixamos ninguém para trás." Afirmam: "O que nós queremos é ver chegar as pessoas que partiram porque não tinham o seu lugar."

"Mais do que as palavras saírem certinhas, o que importa é vocês saberem qual é o vosso lugar nesta história. É a vossa história e esta é a oportunidade de a contar", lembra Catarina antes de ensaiarem a primeira cena, aquela onde há bulhas, rivalidades e bombas, e um muro que todos decidem destruir.

A peça, uma criação a partir da improvisação em grupo, é a história de um lugar seguro que "já andava há uns tempos para ser contada", revela Taíssa, 11 anos espigados no seu hoodie de Minnie Mouse, enquanto faz a cronologia das obras que o grupo já estreou (esta é a quarta) e desengana quem os toma por estreantes: "Nós já estamos com o nosso nome no mundo." Inês, 15 anos, uma das "irmãs mais velhas" dos "kodés", esclarece o tema: "Queríamos falar dos atentados e de cenas que estão a acontecer." "Queríamos mostrar ao mundo os muros que há", conclui Isabel. São irmãs e ambas se diziam tímidas antes de começarem esta experiência de teatro: "agora sou mais aberta, mais libertada", reflete Inês. E Taíssa junta: "eu era aquela que não me importava com nada, só gostava de ir na rua brincar. Agora eu fico mais responsável." Ibrahím, 18 anos - que, tal como Inês e Elson, integra tanto o Ibisco como os "kodés" -, sai do silêncio para declarar: "eu antes era um miúdo fechado, não falava. E quando cheguei ao grupo eles começaram a mostrar as coisas diferentes que temos dentro de nós. E com eles cheguei lá, consegui descobrir quem eu sou." E Isabel remata, sobre isso de se ser ator: "Se nós acreditamos, o público acredita."

Informação útil

Nha bairro, Nha casa (como se constrói o futuro?)

Amanhã, dia 13, às 21.00, na Sala Polivalente

da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Entrada livre (mediante levantamento de bilhetes)

Quatro dias para ver arte a transformar a vida

Pode a arte servir de motor à cidadania? Podem as práticas artísticas - do teatro à música, ao cinema e às artes plásticas e circenses - acelerar a inclusão onde a ordem social e económica instala a separação? O programa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social, da Fundação Calouste Gulbenkian, arrancou em 2013 (a segunda edição foi em 2015) e alguns dos projetos que nasceram e cresceram nestes anos mostram-se agora num programa plural - Isto é PARTIS (entre hoje e domingo).

O documentário Cidade abre a programação (hoje, às 21.00, no Auditório 3) e dá o mote para o que há de vir. Trata-se do episódio-piloto de uma série realizada por João Miller Guerra, Leonor Noivo, Pedro Pinho, João Salaviza e Filipa Reis a partir de um processo de trabalho participativo com os atores que procura "explorar as fronteiras da autorrepresentação e do imaginário coletivo sobre a nossa cidade e aqueles que a habitam".

No fim de semana, destaque para o concerto A Voz e o Gesto, pelo projeto Mãos que Cantam, um coro de homens e mulheres com surdez que será acompanhado em palco por elementos do Coro e da Orquestra Gulbenkian (dia 14, Auditório 2,19.00), ou a peça Fragmentos, pelo Grupo RefugiActo/Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos meus dedos (dia 15, Sala Polivalente, 19.00), a partir "de histórias individuais e de família, considerações, memórias, dúvidas, leituras, ideias, trocas, sonhos" dos seus elementos, refugiados das mais diversas proveniências. A entrada para os espetáculos é livre. Durante o dia de amanhã, na conferência Arte e Esperança, discute-se como a arte pode ser motor de inclusão e de mudança social.