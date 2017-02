Pub

13 bobines com gravações originais encontradas em cave de um hotel de Londres onde Bob Marley e os Wailers ficaram durante a digressão europeia nos anos 70. Foram restauradas e revelam um som surpreendente

As bobines contêm os originais das gravações dos concertos de Londres e Paris entre 1974 e 1978 e incluem alguns dos êxitos, como No Woman no Cry ou I Shot the Sheriff. Estavam na cave de um hotel em Londres onde Bob Marley e os Wailers estiveram durante uma digressão europeia.

Foram salvas do lixo por um fã de Marley e homem de negócios, Joe Gatt, que foi alertado por um amigo que estava a fazer limpezas de fundo no hotel, há muito de portas fechadas: parecia que aquelas bobines continham gravações de Marley. Gatt pediu-lhe para as guardar e, depois, levou-as a um outro amigo, especialista em música, Louis Hoover.

"Fiquei sem palavras, para ser sincero. É muito engraçado olhar para trás, em como o Joe foi tão fixe e preocupou-se em salvar estes artefactos globais. Tive de parar o carro para verificar se tinha ouvido bem", disse Joe Gatt, ao Guardian.

"Quando vi as etiquetas e as notas das gravações, não acreditava no que os meus olhos viam. Mas depois vi que estavam danificadas pela água", contou. Por isso, levou as bobines ao especialista em som Martin Nichols, que disse que estas ter-se-iam perdido para sempre se alguém as tivesse posto a tocar naquele estado.

"Estavam em péssimo estado. Passei horas e horas, polegada a polegada, a limpá-las até que ficaram aptas a ser tocadas em segurança", referiu Nichols. "O resultado surpreendeu-me porque estão agora num formato digital e com muito boa qualidade. Mostra que as gravações originais foram feitas de forma muito profissional. Das 13 cassetes, dez foram restauradas, duas estavam em branco e uma ficou danificada", referiu. O restauro custou cerca de 25 mil libras (perto de 29 mil euros).

Quando as ouviu, Nichols ficou arrebatado: "A experiência era comparável, por exemplo, a encontrar o cavalete de Van Gogh, a paleta e pinturas num quarto qualquer. Vincent emerge através de uma porta secreta para pintar 26 das suas melhores obras primas perante nós...".

As gravações, conhecidas no meio musical como The Lost Masters, foram recuperadas graças às modernas técnicas após um ano de trabalho.