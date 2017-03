Pub

O filme de Claude Barras foi o vencedor desta edição do Festival de Animação de Lisboa. Entre os filmes portugueses, o escolhido foi o videoclipe de Pedro Serrazina para uma canção de Samuel Úria.

O filme A Minha Vida de Courgette, de Claude Barras, recebeu o Grande Prémio Monstra, numa sessão realizada esta noite no Cinema São Jorge, em Lisboa. O júri do Festival de Animação de Lisboa escolheu este filme "pela sua sensibilidade e sua capacidade de expressar o espírito das crianças, através de um trabalho de uma animação subtil, encontramos um filme bonito e poético."

Claude Barras esteve em Lisboa para apresentar na Monstra este filme que esteve nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação. Leia a entrevista com o realizador:

E veja o trailer do filme premiado:

Já na competição portuguesa, o videoclipe do músico Samuel Úria, realizado por Pedro Serrazina, É Preciso que Eu Diminua, recebeu o Prémio de Melhor Filme Português - Prémio SPA | Vasco Granja. O júri entendeu atribuir este prémio "pela qualidade da relação entre a animação e o som, pela qualidade do movimento da câmara e pelo desenho, relação de contraste e metáforas visuais".

Na competição de curtas-metragens, o filme francês Periferia, de David Coquart-Dassault, recebeu o Grande Prémio Monstra Curta.

Na secção Curtíssimas, dedicada a filmes com menos de dois minutos, os vencedores foram os filmes A Lenda de Stingy Jack, de Andreia Reisinho Costa para Melhor Curtíssima Portuguesa e "Circuito de Bicicleta", de Jasmijn Cedee (Bélgica) para Melhor Curtíssima Internacional.

Na Competição de Estudantes, o filme japonês Olha Apenas para Mim, de Tomoki Misato, foi considerada a Melhor Curta de Estudantes, e Lugar em Parte Nenhuma com realização de Bárbara de Oliveira e João Rodrigues, recebeu o Prémio de Melhor Curta de Estudantes Portuguesa.

O Grande Prémio Monstrinha foi para o filme russo Amoras, de Polina Minchenok, que, segundo o júri, "oferece uma narrativa enternecedora, complementada pela riqueza do detalhe, a emoção de mãos dadas com a animação, resultou num trabalho que fica com espectador e o acaricia. A linguagem é universal e fala com adultos e graúdos."

Nas longas-metragens, o norueguês Ludovigo e Luca - A Grande Corrida do Queijo foi galardoado com o Melhor Filme para a Infância e Juventude; Window Horses - A Epifania Poética Persa de Rosie Ming de Ann Marie Fleming recebeu uma Menção Honrosa e Louise à Beira-Mar, de Jean-François Laguionie, o Prémio Especial do Júri.

Os filmes vencedores podem ser vistos amanhã no Cinema São Jorge às 18.00 (curtas) e às 20.00 (A Minha Vida de Courgette). Na segunda-feira, as curtas vencedoras também vão ser projetadas no Cinema Ideal, às 22.00. Até ao dia 29 de março, são ainda apresentadas sessões no Cinema Ideal de TerrorAnim e o filme italiano East End.