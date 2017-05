Pub

O festival, organizado pelo município de Gouveia, decorre entre hoje e domingo

O grupo inglês Jethro Tull é o cabeça de cartaz do Festival Gouveia Art Rock, um evento inteiramente dedicado ao rock progressivo, que hoje começa na cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, distrito da Guarda.

O festival, organizado pelo município de Gouveia, decorre entre hoje e domingo e inclui no cartaz concertos dos grupos Jethro Tull (Inglaterra), Gryphon (Inglaterra), Isildurs Bane (Suécia), Joe Stilgoe (Inglaterra), Loomings (França, Itália e Argentina), Ludus Temporum (Portugal, Rússia) e Promenade (Itália).

A abertura da 14.ª edição do evento musical acontecerá hoje, pelas 22:00, com um concerto do grupo inglês Gryphon no edifício da Câmara Municipal de Gouveia, o que acontece pela primeira vez, refere a organização em nota enviada à agência Lusa. O concerto será gratuito, limitado à disponibilidade de lugares.

No sábado, partir das 15:00, no Teatro Cine de Gouveia, atua o grupo Promenade e a formação Loomings. Pelas 21:15, subirá ao palco o músico Joe Stilgoe, terminando a noite com nova atuação dos Gryphon (23:00).

No último dia, domingo, as atividades começam pelas 11:00 na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, com um debate moderado por Thomas Olsson (Universidade de Lund, Suécia), com a participação de músicos e de editores presentes no festival.

Pelas 15:00, o Teatro Cine de Gouveia abre novamente as suas portas à atuação da banda sueca Isildurs Bane, seguindo-se um recital, na igreja de São Pedro, pelas 17:45, com a formação musical Ludus Temporum, que será de acesso livre e gratuito, limitado à disponibilidade de lugares.

A fechar a edição de 2017 do Festival Gouveia Art Rock, às 21:15, atua o grupo cabeça de cartaz Jethro Tull.

A organização adianta que no fim de semana decorrerá na Galeria do Teatro Cine de Gouveia uma feira do disco, do cartaz, da memorabilia e do 'merchandising'.