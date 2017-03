Pub

A cantora apresenta o álbum "Nua", hoje no Porto e dia 7 no Coliseu de Lisboa.

A fadista Gisela João, distinguida com o Prémio Amália Rodrigues Revelação em 2013 atua hoje no Coliseu do Porto, um concerto ao qual assiste o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. Neste concerto a fadista, distinguida em 2014 com o Prémio José Afonso, vai apresentar o mais recente álbum, Nua, e outros temas do seu repertório, disse à agência Lusa fonte da produção.

A criadora de (A Casa da) Mariquinhas, de Capicua e Alberto Janes, é acompanhada no palco pelos músicos Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo, na viola, e Francisco Gaspar, na viola baixo.

O espetáculo na sala portuense antecede o de dia 7 de abril no Coliseu dos Recreios de Lisboa, no qual se apresenta com os mesmo músicos.

Nua, segundo álbum da fadista, foi editado em novembro de 2016 e é constituído por 13 temas, entre inéditos e recriações, tendo sido produzido por Frederico Pereira, que também produziu o seu álbum anterior.

Sombras do passado é um dos inéditos de "Nua", que inclui a interpretação de criações de Beatriz da Conceição e Amália Rodrigues, assim como com canções do brasileiro Cartola e da costa-riquenha Chavela Vargas.

De Beatriz da Conceição (1939-2015), Gisela João canta Fado para esta noite e, do repertório de Amália Rodrigues (1920-1999), interpreta Lá na minha aldeia, Naufrágio, Senhor extraterrestre, Quando os outros te batem, beijo-te eu e Há palavras que nos beijam, este último, um poema de autoria de Alexandre O'Neill com música de Alain Oulman, também já gravado por Mariza e Cristina Branco.

De Cartola, Gisela João gravou As Rosas não Falam e O Mundo é um Moinh", e de Vargas, Llorona.

Gisela João, natural de Barcelos, fez parte do elenco do restaurante típico Senhor Vinho, da fadista Maria da Fé e do poeta José Luís Gordo, e, em 2013, gravou o álbum em nome próprio, no qual incluiu inéditos como Vieste do fim do mundo e recuperou, dos repertórios de Amália, Sei finalmente, e de Flora Pereira, Sou tua. Anteriormente, a intérprete tinha gravado com a banda Atlântida, em 2009.