A cantora brasileira de 71 anos, atua no dia 11 de novembro em Lisboa, e no dia 12, no Coliseu do Porto. Maria Gadú atua no dia 23 de julho no 14.º Festival cooljazz.

Gal Costa atua em novembro, em Lisboa e no Porto, no âmbito das comemorações dos 50 anos de carreira, apresentando "Espelho D'Água". A cantora brasileira de 71 anos, atua no dia 11 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 12, no Coliseu do Porto, acompanhada pelo músico Guilherme Monteiro (violão e guitarra).

Maria da Graça Costa Penna Burgos, Gal Costa, natural de Salvador da Bahia, estreou-se, em agosto de 1964, no espetáculo "Nós, por exemplo", ao lado de Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Já Maria Gadú atua no dia 23 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, no âmbito do 14.º Festival cooljazz. A cantora apresentará o álbum "Guelã ao Vivo", gravado em São Paulo, em 2016.