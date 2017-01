Pub

As bandas Foster the People, Capitão Fausto e Boogarins são as três novidades confirmadas para a 23.ª edição do festival, que decorrerá de 13 a 15 de julho, no Parque das Nações, em Lisboa. Juntam-se a Red Hot Chili Peppers

Os norte-americanos Foster the People, que já tinham atuado no NOS Alive em 2014, regressam agora a Portugal para atuar a 15 de julho no MEO Arena, último diado festival Superbock Super Rock.

Para o primeiro dia do festival, 13 de julho, estão confirmadas as bandas Capitão Fausto e Boogarins, anunciou nesta quinta-feira a organização do festival que neste ano contará a sua 23.ª edição.

Os portugueses atuam pelo segundo ano consecutivo no mesmo festival, mas desta feita no palco Super Bock, ao passo que os brasileiros Boogarins, já presença assídua nos palcos portugueses, regressam para atuar no Palco EDP, sendo a primeira confirmação para este palco.

Já confirmadas estão as bandas americanas Red Hot Chili Peppers, que atuam a 13 de julho, e Deftones, a 15 de julho, ambas no Palco Super Bock.

Este será o terceiro ano que o festival decorre naquela zona oriental de Lisboa, reabilitada há quase vinte anos para acolher a Expo'98.