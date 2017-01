Filmes clássicos restaurados exibidos no Centro Cultural de Belém

Pub

Clássicos do cinema, como "Lawrence da Arábia" e os "Os Dez Mandamentos", vão ser exibidos no Grande Auditório, no âmbito do ciclo "Belém Cinema", que começa no sábado

"Grande Auditório, Grande Ecrã, Grandes Clássicos" é o mote do ciclo "Belém Cinema", organizado pelo Centro Cultural de Belém (CCB) em parceria com a Midas Filmes, o que significa que, com este ciclo, o cinema passa a estar de forma mais frequente na agenda do CCB, onde, até agora, eram exibidos filmes ocasionalmente.

"São clássicos que marcaram, filmes destinados a toda a família (...) Estou convencido que haverá muito público e que os clássicos irão continuar ao longo do ano", disse hoje o presidente do CCB, Elísio Summavielle, em declarações à agência Lusa.

O presidente do CCB acredita que a falta de salas de cinema na zona de Belém - "houve em tempos o Restelo, que infelizmente já não existe" - poderá contribuir para o sucesso da iniciativa.

O ciclo arranca no sábado com uma versão digital restaurada de Lawrence da Arábia, de David Lean, que conta a história do oficial britânico Thomas Edward Lawrence e e que se estreou em Portugal em novembro de 1963.

Elísio Summavielle considera que esta é "uma reposição oportuna".

"É um filme que tem muita oportunidade até pelo tema que tem, por aquilo que se passa no Médio Oriente, pela vida de T.E. Lawrence, que foi muito importante a seguir à Primeira Guerra Mundial na congregação de algumas vontades dos sistemas tribais que existiam, e existem, naquela zona do globo", disse.

A 18 de março é exibido O Leopardo, de Luchino Visconti, que o presidente do CCB via "repetidamente enquanto universitário" e o "marcou muito". "Também é uma cópia restaurada e com alguma mais-valia, porque vai ter mais 20 minutos do que as versões que nos habituámos a ver em Lisboa", adiantou.

A 14 de abril, na Sexta-Feira Santa, será exibido Os Dez Mandamentos, de Cecil B. DeMille, "um grande clássico dos anos 1950, que marca a história do cinema".

As sessões são sempre às 16:00 e têm intervalo.