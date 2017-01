Pub

Numa cópia restaurada pela Fundação Wim Wenders, "O Estado das Coisas" pode ser visto, ou revisto, a partir de hoje.

Um hotel abandonado da Praia Grande. O mar. A suspensão de trabalhos de uma equipa de filmagens, por falta de película e dinheiro. Esta paisagem de pessoas à deriva, como vestígios de um naufrágio, na fotografia a preto e branco do mestre Henri Alekan (que colaborou com Cocteau, em A Bela e o Monstro, e W. Wyler, em Férias em Roma), é o magnífico ponto de partida de O Estado das Coisas.

Já agora, esse preto e branco é também assunto dentro do filme, pela boca da personagem interpretada por Samuel Fuller, ligada ao projeto da ficção científica que estava a ser rodada no início, e que foi interrompido: "A vida é a cores, mas o preto e branco é mais realista."

Wim Wenders escreveu esta interrupção, ou melhor, este sonho "realista" com Robert Kramer e, vindo da América para a Europa, realizou-o quase todo em solo português (com portugueses no elenco, como Artur Semedo), numa produção própria a que se associou Paulo Branco e Chris Sievernich. O realizador alemão tinha feito uma pausa nas problemáticas filmagens de Hammett, Detetive Privado (1982), dos estúdios de Francis Ford Coppola.

E vale a pena assinalar que parte da sugestão onírica do ambiente de O Estado das Coisas se nutre da fantasmagoria do nosso país, nesses anos à procura de um rumo. O que vemos é a expressão de uma terra de ninguém, a sublinhar o marasmo daqueles dias livres da equipa que estava a filmar Os Sobreviventes - remake de um título de Roger Corman, O Dia do Fim do Mundo (1955). Eles sobrevivem, deste lado da realidade, à ideia de um tempo indefinido de espera. A câmara segue os gestos individuais de cada um com extraordinário sentido estético da inércia: as crianças, filhas do realizador (Patrick Bauchau), desfrutam do vazio dos dias com a fluidez da idade; a mãe delas (Viva, a musa de Andy Warhol) vigia a preocupação do marido; uma atriz (Isabelle Weingarten) lê o romance The Searchers (piscadela de olho ao filme de John Ford); o argumentista (Paul Getty Jr.) desespera em frente a uma máquina de escrever, à beira mar... Este, senhores, é "o estado das coisas".