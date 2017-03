Pub

O festival açoriano, Tremor, estende-se a Lisboa e ao Porto, com concertos de 23 e a 24 de março, mas também a Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O festival Tremor começa esta semana em Lisboa, Porto e Angra do Heroísmo. Fred Cabral e Swift Triigga são os embaixadores estreantes dos concertos que se irão realizar de 23 a 25 de março.

Além destes dois rappers açorianos, os Conjunto Corona farão parte dos concertos em Lisboa e no Porto, e Fugitivo convida GuessWho e Jay para o concerto em Angra do Heroísmo.

Dia 23 a apresentação será feita em Lisboa no bar DAMAS, pelas 22:00 com entrada livre. O Porto conta com a sua apresentação no dia 24 no Café au Lait, pelas 22:00 mas com um preço de 5 euros. Os artistas serão os mesmos nos dois palcos. Já no dia 25, Angra do Heroísmo os Fugitivo e convidados juntam-se aos rappers açorianos na Casa do Sal, também pelas 22:00 e por 5 euros.

A 4ª edição deste festival realiza-se de 4 a 8 de abril na ilha de S. Miguel, nos Açores. Mão Morta, Bonga, Stone Dead, Varela, Norberto Lobo e Coelho Radioativo são alguns dos artistas que marcam presença nesta edição de Tremor, em S. Miguel.