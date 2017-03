Pub

O realizador francês Paul Vecchiali vai estar em Lisboa, em maio, para a retrospetiva que o festival de cinema IndieLisboa e a Cinemateca lhe vão dedicar, revelou hoje a organização.

Esta será a primeira retrospetiva em Portugal da obra do cineasta, de 86 anos, no âmbito da secção "Herói Independente", do IndieLisboa, marcado de 03 a 14 de maio.

"Vecchiali sempre se considerou um provocador, conseguindo com a sua linguagem experimental e autobiográfica trazer novas leituras e abordagens a temas sensíveis como a sexualidade, SIDA, pena de morte e religião", afirma o IndieLisboa em nota de imprensa.

Na retrospetiva serão exibidos 17 filmes, selecionados de 50 anos de carreira, entre os quais "Les Ruses du Diable" (1965), "O homem do cachecol branco" (1970), "Rosa la Rose, fille publique" (1985) e "Le Cancre" (2015), o mais recente que realizou e protagonizou, ao lado de Catherine Deneuve.

Realizador, argumentista, produtor, Paul Vecchiali também colaborou com a revista Cahiers du Cinéma.

Paul Vecchiali repartirá as atenções da secção "Herói Independente" do IndieLisboa juntamente com o realizador norte-americano com Jem Cohen.