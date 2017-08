Pub

O filme "Super dark times", de Kevin Phillips, abrirá em setembro o MOTELx - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, numa edição que contará com a presença do cineasta Roger Corman e do autor Alejandro Jodorowsky.

Filme sobre o fim da adolescência, Super dark times é a primeira longa-metragem do realizador norte-americano Kevin Phillips e será exibido em estreia nacional a 5 de setembro no cinema São Jorge, no arranque do MOTELx, de acordo com comunicado divulgado hoje.

Até 10 de setembro, a organização promete cerca de 70 sessões de cinema de terror, concertos, uma homenagem ao realizador George Romero, recentemente falecido, e a presença em Lisboa de dois nomes históricos do cinema: O realizador norte-americano Roger Corman, 91 anos, e o cineasta e autor de banda desenhada chileno Alejandro Jodorowsky, de 88 anos.

A presença dos dois autores em Lisboa insere-se na secção "Culto dos Mestres Vivos". No dia 6, Roger Corman fará uma masterclass e será mostrado O homem com raios-x nos olhos, de 1963. No dia seguinte passa A máscara da morte vermelha (1964).

Já Alejandro Jodorowsky fará um encontro com o público no dia 9, antes da exibição de Santa Sangre (1989). No dia 10, o festival mostra El Topo, filme que Jodorowsky escreveu, realizou e interpretou em 1970.

O MOTELx encerra a 10 de setembro com a antestreia de It, de Andy Muschietti, a partir do livro homónimo de Stephen King, de 1986.

Na competição de longas-metragens estão oito filmes europeus: Animals, de Greg Zglinski, Cold Hell, de Stefan Ruzowitzky, Kaleidoscope, de Rupert Jones, Lake Bodom, de Taneli Mustonen, The Limehouse Golem, de Juan Carlos Medina, The Night Of The Virgin, de Roberto San Sebastián, Prey, de Dick Maas, e Rift, de Erlingur Óttar Thoroddsen.

O programa inclui ainda, entre outros, o filme sul-coreano de zombies Train to Busan, de Sang-ho Yeon, e o documentário 78/52, e Alexandre O. Philippe, que desconstrói a famosa cena do chuveiro de Psico, de Alfred Hitchcock.

Como em anos anteriores, o MOTELx fará um pré-aquecimento do festival com várias iniciativas em Lisboa, nomeadamente uma sessão ao ar livre, no dia 31 no Cais do Sodré, de Jodorowsky's Dune, documentário de Frank Pravich sobre a tentativa de adaptação do clássico de ficção científica de Frank Herbert.

No Largo de São Carlos haverá outra sessão ao ar livre de A maldição dos mortos vivos (1978), de George A. Romero, e um concerto dos Glockenwise no Sabotage.