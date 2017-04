Pub

O troféu da Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, que celebra 70 anos de 17 a 28 de maio, estará assente, pela primeira vez, numa "núvem de diamantes", foi hoje anunciado.

A Palma de Ouro irá celebrar também 20 anos de colaboração entre o certame internacional dedicado ao cinema, que se realiza em Paris, com o joalheiro suíço Chopard, anunciou a marca.

De acordo com a empresa, "será com essa joia única, fabricada a partir de materiais extraídos de forma responsável, que Chopard vai exprimir o seu profundo carinho pelo festival, reafirmando ao mesmo tempo, o seu compromisso a favor de um luxo sustentável".

A Palma de Ouro de Cannes é fabricada à mão pelos criadores suíços desde 1998 e requer 40 horas de trabalho.

O joalheiro precisou que o galardão será fabricado com 118 gramas de ouro amarelo de 18 quilates e que repousa sobre um cristal de rocha com a forma de um diamante talhado em esmeralda.

Também hoje, o certame dedicado ao cinema anunciou que os atores norte-americanos Jessica Chastain e Will Smith, bem como o realizador italiano Paolo Sorrentino e a artista chinesa Fang Bingbing, vão acompanhar o realizador espanhol Pedro Almodóvar no júri do Festival de Cannes.

O grupo junta-se a Almodóvar para entregar a Palma de Ouro, que será entregue a 28 de maio.