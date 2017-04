Festival cult.urb arranca hoje e prolonga-se até final do mês

Miguel Nicolau (Guitarra) e Marco Franco (Bateria) formam os Memória de Peixe que atuam neste dia 1, à noite, no arranque do festival

Pub

A cidade de Viseu acolhe, a partir de hoje, a segunda edição do cult.urb, um festival multidisciplinar que ao longo de todo o mês de abril propõe muita música, cinema, literatura, pintura ou fotografia de retrato.

O arranque está previsto para esta noite, com concertos dos Memória de Peixe e dos Galo Cant'às Duas, estando também agendados os Riding Pânico para dia 21 de abril, João Lugatte e Paus no dia 29 e White Haus no dia 30.

A música é a principal aposta da segunda edição do festival cult.urb, que irá decorrer no espaço Carmo'81, no centro histórico de Viseu.

No entanto, este "não é um festival de música", reunindo uma diversidade de linguagens artísticas, nomeadamente "música, arquitetura, edição de autor, literatura, livro e biblioteca, cinema, pintura e fotografia de retrato", esclareceu Carlos Salvador, da cooperativa cultural Acrítica, que organiza o cult.urb.

Com um orçamento de 46 850 euros, apoiado em 54% pelo concurso municipal Viseu Terceiro, o festival cult.urb tem como novidade a realização de uma masterclass, com nomes como a bibliotecária Maria João Fonseca, o escritor Rui Zink e o arquiteto Pedro Gadanho.

Destaque também para a residência artística que vai envolver as pessoas da rua do Carmo - onde se situa o espaço Carmo'81 - e os seis seminários em edição de autor e técnicas artesanais de edição destinados a crianças das escolas do primeiro ciclo do agrupamento do Viso.

Na sequência da residência artística na rua do Carmo, o festival cult.urb terá um momento desfasado da programação de abril, com a inauguração, a 01 de julho, da exposição de pintura e fotografia "A Rua do Carmo vem ao Carmo", com o ilustrador e pintor retratista L Filipe dos Santos e o fotógrafo John Gallo.

Sessões do Shortcutz Viseu, a Feira do Livro Usado, a segunda Mostra Internacional de Fanzines e Edições de Autor e a residência artística de pintura de Margarida Fleming são outras iniciativas que vão preencher o mês de abril.