O jornalista e escritor Fernando Paulouro é o vencedor da 13.ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros, foi hoje anunciado na Guarda.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, no final da reunião quinzenal do executivo, após ter tido conhecimento da decisão do júri, que hoje esteve reunido naquela cidade.

Instituído em 2004 pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), com sede naquela cidade, o prémio destina-se a galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas".

Entre diversas atividades, Fernando Paulouro Neves foi diretor do Jornal do Fundão.