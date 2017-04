Pub

A 15.ª edição da Feira de Arte e Antiguidades vai decorrer entre sábado e 30 de abril, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, com a participação de 23 expositores.

Promovida pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), esta edição da feira vai contar com a presença de três novas galerias de arte internacionais, um programa de palestras e outras atividades culturais paralelas.

Ainda segundo a organização, este ano foi alargada a área de exposição com o objetivo de "proporcionar uma melhor experiência aos visitantes", que na última edição foram mais de 14 mil.

Entre as galerias de arte nacionais e estrangeiras estão: Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, Álvaro Roquette - Pedro Aguiar-Branco, D'Orey Azulejos e Antiguidades, Espadim 1985, Galeria São Mamede, Helder Alfaiate, Isabel Lopes da Silva, J. Baptista, José Sanina Antiquário, Manuel Castilho, Manuela Lírio, Microarte Galeria, Miguel Arruda Antiguidades, Porcelana da China, Ricardo Hogan Antiguidades, Rota do Tempo -- João Ramada, São Roque Antiguidades e Galeria de Arte, e Zarco Antiquários.

De Espanha estarão as galerias de Beatriz Bálgoma, Guilhem Montagut, Joyas Antigas Sardinero e Caretto & Cartategui Fine Art, e de Paris a Galeria Philippe Mendes, que ficou conhecido em Portugal por ter oferecido ao Museu do Louvre um quadro da pintora Josefa de Óbidos.

No primeiro dia da feira, 22 de abril, pelas 19:30, decorrerá uma palestra sobre o pintor holandês Hieronymus Bosch, autor da obra As Tentações de Santo Antão, apresentada por Joaquim Caetano, historiador de arte e conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, de cuja coleção o tríptico faz parte.

Na feira haverá ainda um expositor dos serviços de conservação e restauro e divulgação dos cursos técnicos de artes e ofícios da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, em Lisboa.

Em 2015, a APA, que integra meia centena de associados, celebrou 20 anos do certame e 25 anos da existência da associação.