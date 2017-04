Pub

O norte-americano Father John Misty, nome artístico de Josh Tillman, regressa este ano a Portugal para um concerto no Coliseu de Lisboa, a 20 de novembro, anunciou hoje a promotora Everything is New.

O concerto servirá para o músico apresentar ao vivo o terceiro álbum de originais, Pure Comedy, a ser editado esta sexta-feira, 07 de abril.

"O tão aguardado sucessor do internacionalmente aclamado I Love You, Honeybear vai ser revelado aos fãs num concerto intimista no emblemático Coliseu de Lisboa", refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Pure Comedy, composto por 13 temas, "aborda temas de progresso, tecnologia, fama, meio ambiente, política, envelhecimento, comunicação social, natureza e conexão humana, sempre com a sua habitual sinceridade, em termos tão oportunos quanto intemporais". Deste novo álbum já foi revelada a faixa-título com o mesmo nome do disco, e dois singles: Total Entertainment Forever e Ballad of the Dying Man.

Father John Misty atuou em Portugal no ano passado, no festival Alive, em 2015, no festival Paredes de Coura, e em 2012, ano em que editou o seu álbum de estreia, Fear Fun, em Vila do Conde.

Antes de gravar como Father John Misty, Josh Tillman editou álbuns em nome próprio e com os Fleet Foxes, grupo do qual fez parte como baterista.

Os bilhetes para o concerto são postos à venda na próxima quarta-feira, dia 12 de abril.