Bateu à porta de várias editoras e nenhuma quis publicar A Catedral do Mar. Má decisão, pois o romance vendeu mais de seis milhões de exemplares. Agora, é editado a sequela Os Herdeiros da Terra.

Ildefonso Falcones esteve em Portugal para promover Os Herdeiros da Terra, uma saga que regressa ao cenário da Barcelona medieval quatro anos após o fim do primeiro volume. O lançamento desta continuação foi considerado o acontecimento literário do ano passado em Espanha, situação com que o ex-advogado concorda pois já se venderam mais de 600 mil exemplares e está traduzido em Itália, Dina-marca, Polónia e agora Portugal: "É difícil repetir o sucesso sem precedentes de A Catedral do Mar porque o mercado não é o mesmo e a crise reduziu as vendas a 50%, mas acredito que superará um milhão. Entre as maiores dificuldades destes romances históricos, confessa, está a forma de relatar a morte na infância. Assegura que a morte de uma criança era tão frequente que as próprias mães pouco sofriam. Pôr isso num livro, diz, não é aceitável na atualidade.

Qual foi o segredo do sucesso de A Catedral do Mar?

É um segredo do género da Coca--Cola: ninguém conhece. No caso de um livro, o que conta é a reação do leitor desde a primeira palavra. Deve ser de leitura ágil, agradável e que seduza. Depois, há componentes aleatórias e de conjuntura, de sorte e de ser publicado no momento certo. Por isso existem tantos livros bons sem o êxito merecido.

Esta continuação já estava nos seus planos há algum tempo?

Foi uma ideia que surgiu quando terminei o terceiro livro (A Rainha Descalça). Nesse momento, entre todos os projetos que tinha um era o de continuar A Catedral. Sempre esteve no meu pensamento que a história poderia ter continuação, dar vida às personagens e manter o cenário de Barcelona na época medieval - que agrada muito aos leitores. Ou seja, tinha tudo para escreveu uma boa história novamente.

Foi mais para satisfazer o leitor ou uma solução de carreira literária?

É tudo junto, mesmo que não fosse uma solução fácil para mim porque exigia muita investigação sobre os acontecimentos políticos de então e era como um projeto em que se começa tudo do princípio. Quanto aos leitores, é verdade, havia muitos pedidos para continuar.

Barcelona também é protagonista?

Sim, a cidade continua presente e com papel importante, mesmo que o protagonista seja o Hugo.

Como é sustentar uma história em alguém com 12 anos e sem passado?

Tudo depende da época em que decorrer a história e se o desejo é abarcar vários acontecimentos num tempo mais alargado. Queria partir do fim da construção da catedral, incluir o cisma da Igreja e o Compromisso de Caspe, e tudo isso leva quarenta e alguns anos. Só havia duas soluções: usar duas gerações ou ter alguém muito novo. Esta última opção foi a que mais me atraiu.

Começa com Hugo a carregar uma bola presa ao pé de um escravo...

É uma imagem muito potente que descobri num estudo sobre a época enquanto investigava as fábricas de barcos de Barcelona. Fiquei com a imagem de escravos genoveses com essa bola de metal presa ao pé gravada na cabeça.

O que foi mais difícil investigar?

A parte das vinhas, porque há muito pouca documentação sobre o vinho em Espanha à época e grande parte do livro trata dessa temática.

É um romance mais histórico do que a primeira parte. Concorda?

Creio que nos meus romances a história é a paisagem onde se movem os personagens. Na realidade, são livros de aventuras, de sorte e tragédia, de paixões e vingança. É sobre isso que quero escrever e até poderia ser no século XXI.

Ponderou situar na atualidade?

Nunca, porque o meu registo não é esse. Além de que a editora gosta, eu gosto e os leitores gostam. Não vale a pena mexer no que funciona bem.

Foi A Catedral que o retirou definitivamente da advocacia?

Não, isso só aconteceu agora em definitivo. No entanto, já tenho boa idade para me reformar e não aguentava mais o ritmo frenético dos últimos dez anos. Tenho pena porque são 33 anos nisto.

Ser advogado facilita a parte da investigação?

Creio que o facto de conhecer a bibliografia ajuda a procurar dados, estudar documentos e movimentar-se na investigação. Como advogado pouco ajuda, porque a profissão é muito pragmática e a vida jurídica nada tem que ver com a literatura. No entanto, fornece uma capacidade de sintetizar a narrativa e facilita encontrar documentação e relacionar o que interessa de modo a ser mais fácil construir um romance.

A vingança é o grande tema do livro?

Sim, porque é uma característica humana que está sempre muito presente nos meus livros - tal como na vida real.

Que é um tema muito da justiça?

A vingança implica um critério pejorativo e a justiça deve ser cega.

Qual destes dois romances foi mais difícil escrever?

A Catedral, pois não tinha experiência e como trabalhava a 100% como advogado faltava-me tempo. Começava a trabalhar às 9 da manhã e acabava às 22.00, ou seja, escrevia uma hora à noite e levantava-me mais cedo, restando-me o fim de semana. Mas o maior problema era não saber se conseguiria publicar o livro nem se estava a fazer tudo bem ou mal. Agora, ouço opiniões e estou certo da edição.

Então, teve dificuldade em encontrar editor na primeira tentativa?

Muita, pois ninguém o queria publicar. Levei três anos a procurar uma editora e todas o recusaram por alguma razão. O que mais me dececionava era a frieza e a indiferença das cartas que acompanhavam a devolução do manuscrito.

Na sua opinião, devem-se ler por ordem de publicação ou é indiferente?

Creio que é conveniente ler A Catedral primeiro porque no Herdeiros há ligações a esse livro anterior, mas não vejo problema em serem lidos de forma independente.

Esta Barcelona medieval ainda existe?

Nada ou quase nada, apenas alguns edifícios resistem, como a própria catedral de Santa Maria do Mar, as fábricas de barcos e o hospital de Santa Cruz, o resto desapareceu.

Tal como acabou a escravatura!

Concordo, em parte. Desapareceram os escravos mas passámos a outro género de escravidão: uma semi-escravatura laboral, que continua a manter-se após a crise.

Barcelona mantém aquele ambiente de festa atualmente...

Que atrai muitos turistas é verdade, mas estamos num processo de independentismo e de instabilidade política, bem como de quebra social devido às fações a favor e contra a independência. Esse confronto contraria a realidade de uma festa permanente.

Qual será o resultado do referendo?

Não sei, é imprevisível. Creio que a Catalunha já é independente naquilo que interessa a nível de identidade cultural, jurídica e de tradições, só não somos independentes a nível económico. O que sei é que uma saída da União Europeia vai ser a ruína, no entanto, existem muitos personagens políticos antissistema que acham que nos faz falta a independência. Veremos o resultado.

Enquanto escritor parece ser indiferente à crítica. Do que não gosta?

Não me afeta a apreciação porque considero essa opinião muito parcial e, enquanto advogado, não gosto muito de tal forma de ser por deformação profissional. As críticas têm sido muito positivas, mas tanto me faz. O que me importa são as vendas, esse é o verdadeiro barómetro para compreender a reação do leitor.

Depreende-se, então, que quando escreve pensa em entusiasmar o leitor?

Para mim o leitor deve gostar do que escrevo e não pretende que me alargue exageradamente no desenvolvimento de certas partes da história, fazendo-a perder o ritmo ou incluindo situações que não são importantes. O argumento deve ser interessante para o leitor se entusiasmar com o romance.

Deixou muita coisa de parte?

Deixo sempre de parte muitas histórias que penso usar e posso dizer que no final raramente utilizo mais de 10% do que andei a inventar.

Ocupa mais tempo a investigar ou a escrever?

A investigação leva-me muito tempo porque preciso de entrelaçar o que quero escrever com a realidade histórica da época. Habitualmente, vou fazendo a pesquisa em simultâneo, após planear todo o livro porque não começo sem saber o fim. O final é a primeira certeza que tenho, depois ponho pontos intermédios importantes e aí é o que vier.

Duas coisas que introduz sempre é muita violência e sexo...

Violência e sexo são coisas fundamentais num livro - eles não são para crianças - e até os prémios Nobel escrevem sobre o segundo assunto. Faz parte da vida e quando se fala de amor acaba-se por tratar do sexo ou, então, dos problemas da sua ausência. Quanto à violência, era uma questão muito presente na Idade Média, onde esse comportamento imperava constantemente.

Conseguiu transplantar esse tempo?

Esforço-me por o fazer, mesmo que seja um pouco tabu dizer toda a verdade. Por exemplo, é difícil relatar a realidade exatamente como era naquele tempo no caso dos filhos que morriam, e da pouca importância que os pais davam a esse facto. Era muito natural a morte de uma criança. Os pais deveriam chorar mas não muito, porque era uma situação normal. Transportar esse conceito para agora é quase impossível porque os leitores perderiam toda a empatia com o protagonista. A leitora de hoje, por mais que se queira, não aceita que o filho morra e a mãe não sofra. É inaceitável e, no entanto, era essa a realidade.

Escreverá uma terceira parte?

Porque não? Há muitas histórias para contar sobre esta Barcelona.

Demorará mais dez anos?

Com a minha idade, 58 anos, não posso demorar muito mais tempo a hesitar...



A Catedral do Mar

Ildefonso Falcones

Ed. Suma de Letras

736 páginas

PVP: 22,90 euros

Os Herdeiros da Terra

Ildefonso Falcones

Ed. Suma das Letras

850 páginas

PVP: 23,90 euros