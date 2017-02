Pub

Sétima temporada de The Walking Dead volta hoje à Fox. Fãs de Portugal, Brasil, Reino Unido, Finlândia e Filipinas falam do fenómeno.

"Já tanta coisa aconteceu. Tanta coisa a que nunca deveríamos ter sobrevivido, mas sobrevivemos. Continuamos de pé e assim vamos continuar. E agora, o que fazemos daqui para a frente?" A questão levantada no teaser da segunda metade da sétima temporada de The Walking Dead começa a receber respostas já esta noite, às 22.15, na Fox Portugal.

Depois de uns primeiros oito episódios repletos de trauma, perda, sofrimento e devastação, aos quais se seguiu uma pausa de dois meses, estarão os fãs prontos para o que aí vem? Bom, certo é que as expectativas estão bem elevadas um pouco por todo o mundo.

"A sétima temporada está a ser um dos picos altos da série, muito por culpa da entrada em cena do Negan [o vilão, interpretado por Jeffrey Dean Morgan]. Esta segunda parte marcará o momento de ascensão de Rick e o seu grupo e a prometida vingança ", frisa Fábio Oliveira, responsável pela página de fãs de The Walking Dead em Portugal.

Do outro lado do Atlântico, as previsões vão no mesmo sentido. "Tenho muita expectativa para ver como eles se irão reunir para enfrentar o Negan e os Salvadores [grupo liderado pelo vilão]. Vamos ter interação entre todas as comunidades da série e muitos conflitos. Espero que tudo seja bem desenvolvido para chegarmos ao cenário da Guerra Total, um arco importante da banda desenhada [de Robert Kirkman]", frisa Ique Muniz, porta-voz do clube de fãs no Brasil.

Também na Finlândia não falta esperança no futuro dos personagens. "Espero que eles [os heróis] estejam seguros e juntos durante algum tempo. Espero que haja uma união. Acho que o Negan e os Salvadores podem estar em sarilhos", reconhece Miika Mortén, administrador da página de fãs desse país do norte da Europa.

Esta que é a série preferida dos espectadores portugueses - foi a ficção mais vista em 2016, de acordo com dados da GFK, empresa medidora de audiências no nosso país - é um incontestável fenómeno televisivo à escala mundial. Já tantas vezes ouvimos os atores e produtores explicarem porquê, mas e o que acham estes fãs?

"Esta não é um série típica de zombies", começa por defender Ruth Dickerson, uma das responsáveis pelo clube de fãs no Reino Unido. "O suspense é de loucos. Deixa-nos em pulgas para os próximos episódios. Além disso, a história lida com vários dilemas humanos", acrescenta. Algo que o português Fábio Oliveira corrobora. "A série convida os fãs a experimentarem um apocalipse zombie delineado por condicionantes da humanidade - ganância, poder, sobrevivência -, o que a torna tão suscetível de ser bem recebida".

Enquanto o representante da comunidade brasileira dá destaque "à qualidade dos atores e da produção", o porta-voz finlandês enaltece "os cenários, a maquilhagem" e, acima de tudo, a "união entre personagens". "O facto de trabalharem juntos numa situação horrenda é algo com o qual nos relacionamos, onde quer que estejamos no mundo". Já para as Filipinas, o segredo do sucesso é bem mais simples. "Cada episódio termina num cliffhanger!", nota Ennod Tace, gestor da página do país asiático.

É inegável o fascínio que os representantes internacionais - à semelhança de tantos milhões de espectadores - sentem pela trama pós-apocalíptica. Mas então, como lidam com a espera por novos episódios, que chega a arrastar-se durante meses? "Gosto de rever o que está para trás. Acabo por reparar em coisas que não vi antes. Também vejo a "série-irmã", Fear The Walking Dead, e participo noutras páginas para discutir teorias com fãs", adianta a britânica Ruth Dickerson. Miika Mortén, da Finlândia, também aproveita para fazer binge-watch das suas temporadas preferidas - "a primeira, a terceira e a sexta", revela.

Por outro lado, há quem faça questão de deixar os zombies em stand by durante um tempo. "Eu procuro ver outras séries que ficam em espera enquanto The Walking Dead está ativo. Leio uma ou outra notícia e, perto da estreia, vejo vídeos para me empolgar novamente", explica Ique Muniz, do Brasil.

O filipino Ennod Tace, volta a dar uma resposta curta e... inspiradora. "Esperar por novos episódios é esperar pelo amor da nossa vida!", desabafa. A verdade é que a espera termina hoje. Se quiser um "cheirinho" sobre o realmente que se avizinha, espreite a caixa ao lado.