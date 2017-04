Escultor que fez o Touro não quer a Menina Sem Medo à sua frente

Pub

O artista Arturo Di Modica exige a retirada da estátua da Menina, alegando que altera completamente o significado do Touro que criou em 1989.

Arturo Di Modica, o escultor que fez a estátua do Touro que está perto de Wall Street, em Nova Iorque, considera que a estátua da Menina Sem Medo que foi colocada à frente da sua obra de arte é uma violação dos seus direitos, uma vez que altera o contexto e o significado do Touro.

Ao lado do seu advogado, Di Modica convocou a imprensa esta quarta-feira para lembrar que o seu trabalho, ali colocado em 1989, deveria simbolizar "a liberdade, a paz no mundo, a força, o poder e o amor". Mas, quando no passado dia 8 de março, puseram a Menina Sem Medo a desafiar o Touro, de repente, a estátua passou a ter um significado negativo, tem a ver com medo e com a uma força que deve ser combatida.

O artista já pediu ao presidente da câmara de Nova Iorque para mandar tirar a estátua da Menina daquele local.

Qual é o significado do Touro?

Na verdade o Charging Bull, como é o nome original da estátua, foi uma ideia de Arturo Di Modica, após a crise da bolsa de 1987. O artista queria celebrar a determinação e a resiliência do povo americano, que com muito trabalho conseguiu sempre vencer os obstáculos - esses seriam, na sua opinião, os antídotos para a crise financeira. O nome Charging Bull é um trocadilho - charging significa cobrar e bull é touro, mas os investidores usam a expressão bull market quando o mercado está em alta e, portanto, o touro é também um símbolo do otimismo.

Arturo Di Modica com o seu Charging Bull | Arquivo Reuters

Di Modica trabalhou durante dois anos no enorme Touro de bronze. Num ato de guerilla art, na manhã de 15 de dezembro de 1989, com a ajuda de amigos, colocou a estátua na Broad Street, em frente da Bolsa de Nova Iorque. A estátua foi retirada ao fim do dia, por ordem das autoridades, mas, a pedido dos moradores de Nova Iorque, acabou por voltar, já com as devidas autorizações, para o seu lugar atual, na Bowling Green, tendo-se tornado uma atração turística e um ícone da cidade.

Quem é a Menina Sem Medo?

Da autoria de Kristen Visbal, a Menina Sem Medo foi encomendada pela gestora de investimentos State Street Global Advisors (SSGA) e foi colocada em Wall Street a 7 de março, um dia antes da comemoração do Dia Internacional da Mulher, para chamar a atenção para as desigualdades nas remunerações entre homens e mulheres e para o facto de existirem poucas mulheres nos conselhos de administração das maiores corporações dos Estados Unidos.

De mãos na cintura, a Menina olha o grande touro de Wall Street de forma desafiadora. A estátua deveria ficar ali só naquele mês mas foi tão bem recebida que Bill de Blasio, o "mayor" da cidade, já veio dizer que ela vai ficar por mais um ano.

Logo nessa altura, Arturo Di Modica criticou a instalação: "Aquilo não é um símbolo, é um truque publicitário", disse ao site de notícias financeiras MarketWatch, a 20 de março. E reafirmou essa ideia ontem. "O Charging Bull já não tem uma mensagem positiva, otimista. Pelo contrário, foi transformado numa força negativa e numa ameaça", disse Norman Siegel, o advogado do artista. "Foi feita uma escolha deliberada de exploração e apropriação do Charging Bull através da colocação da Menina Sem Medo."

A Menina Sem Medo foi colocada na rua no Dia da Mulher | EPA/ Justin Lane

O advogado explicou ainda que a estátua da Menina "está incompleta sem o Charging Bull e, por isso, é um trabalho derivado". Se lá não estivesse o Touro, com o seu ar agressivo, o que é que ela estaria a enfrentar? Não teria medo do quê?

Apesar de citar um decreto de 1990 que protege os direitos de autor dos artistas, proibindo "qualquer distorção, mutilação ou outra modificação intencional de uma obra que possa prejudicar a reputação do artista", o advogado sublinhou que Di Modica ainda não agiu judicialmente, limitou-se a pedir a Bill de Blasio, a retirada da estátua.

