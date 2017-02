Pub

"T2-Trainspotting", Danny Boyle

O monólogo do Choose Life atualizou-se mas esta é uma sequela gloriosamente cerrada e triste sobre o passado. T2 vale também por recusar a ser um filme sobre as drogas de hoje e de ontem, prefere antes ser um olhar sobre como acaba o fogo da juventude. Eles estão todos com 46 anos e como alguém diz (as personagens acabam por dizer ao que o filme vem) estão a fazer turismo nostálgico do seu passado.

Uma trip de nostalgia com um sentido de humor certeiro, ajudado por uma banda-sonora que sabe rir de si própria ou veja-se como Boyle sabe meter Blondie na mouche ou a variação de Perfect Day, de Lou Reed.

Boyle divertiu-se certamente a fazer uma história sobre amigos (da onça) que se voltam a encontrar e conseguiu que saíssemos da sala a meter as mãos no fogo pelo humor escocês. É um daqueles casos onde a diversão contagia o espetador, mesmo aqueles alérgicos a ângulos deformados.

Classificação: **** (muito bom)