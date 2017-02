Pub

"T2-Trainspotting" merece o "hype" que está a ter no Festival de Berlim. Novo triunfo para um dos mais esperados filmes da temporada.

Escolher a vida, diz e diz muitas vezes Renton, a personagem do ex-junkie de Ewan McGregor. 20 anos depois vemo-lo pela primeira vez de cabelos compridos, mais gordo e em Amesterdão. 20 anos sem drogas, um casamento falhado e um desejo de visitar os amigos que roubou num golpe que ninguém esquece. Só que agora, quando faz o discurso do "choose life" a uma prostituta da Bulgária, fá-lo com os sinais do tempo e crítica à geração digital, aos dependentes das redes sociais.

Um escolher a vida moralista? Nem tanto, Danny Boyle segue sempre a via punk nesta sequela, precisamente vinte anos depois do original que marcou um certo cinema britânico. O que se pode desde já celebrar é que se trata de uma das melhores sequelas de um clássico. Surpresa, portanto. T2 - Trainspotting tinha tudo para correr mal e supera todas as expectativas. Uma imensa comédia dramática que acerta em cheio em todos os pontos.

O filme, que chega a Portugal no final do mês, passou em Berlim na competição oficial fora de competição e no final da sessão dividia muitas opiniões entre a imprensa, embora se perceba que quem não é fã com certificado do filme de 1996 não consegue aderir. Na verdade, a fórmula de T2 passa precisamente pela relação de proximidade e contacto direto com o primeiro. Um contacto explícito: está cheio de imagens do primeiro, sequências que se encavalitam em forma de rima com o que estamos a ver no presente, como se tudo se repetisse mais uma vez.

As más línguas vão falar em artimanha metodológica, mas é de facto um engenho que até do ponto de vista plástico permite justificar os habituais "achados" visuais de Boyle. Ou seja, uma sequela que vive essencialmente da devoção do original - nada contra, sobretudo porque é exaltante a ternura que John Hodge, o argumentista que adaptou livremente Porno, o livro de Irvine Welch (que delícia o seu cameo!), tem para a "cool Britania" dos anos 1990.

T2 vale também por recusar a ser um filme sobre as drogas de hoje e de ontem, prefere antes ser um olhar sobre como acaba o fogo da juventude. Eles estão todos com 46 anos e como alguém diz (as personagens acabam por dizer ao que o filme vem) estão a fazer turismo nostálgico do seu passado. Uma trip de nostalgia com um sentido de humor certeiro, ajudado por uma banda-sonora que sabe rir de si própria ou veja-se como Boyle sabe meter Blondie na mouche ou a variação de Perfect Day, de Lou Reed. Claro, obviamente que mexe com toda uma geração. E também é óbvio que o hedonismo das cenas de ação e de humor físico é para levar o espectador para um escapismo puro e nada programado. Boyle divertiu-se certamente a fazer uma história sobre amigos (da onça) que se voltam a encontrar e conseguiu que saíssemos da sala a meter as mãos no fogo pelo humor escocês.

No Panorama, ontem passou pela primeira vez Vazante, de Daniela Thomas, coprodução brasileira-portuguesa com o português Adriano Carvalho (impressionante a muitos níveis...), uma investigação histórica de um Brasil agredido por uma colonização portuguesa cruel e bárbara. Filme duro e austero que sabe encontrar um tempo certo para contar uma tragédia que ainda hoje parece envolta em algum tabu. Ainda não tem estreia marcada para Portugal.

Fora dos grandes écrãs

Nuno Lopes, o omnipresente

O FEST, festival de cinema de Espinho, chegou à Berlinale com vontade de ser notado. De todos os festivais portugueses é aquele que mais faz pela vida aqui em Berlim, de tal forma que organiza segunda-feira uma festa para promover a próxima edição. Nuno Lopes, que está em todo o lado, é o DJ convidado. O ator de São Jorge está também no Festival com um pequeno papel em Joaquim, filme brasileiro de Marcelo Gomes com coprodução portuguesa da Ukbar Filmes. Uma festa na Ballhaus Berlin que por certo estará recheada dos muitos portugueses que representam os nove filmes espalhados pelo festival. O convite garante que o vinho é do Douro...

A visibilidade portuguesa

Grande investimento promocional do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) nas revistas de cinema da indústria de Hollywood. Páginas inteiras com anúncios a promover os nove filmes do festival (seis deles em competição). O destaque vai para Colo, o filme de Teresa Villaverde que concorre para o Urso de Ouro nas longas. Com um logo próprio, dizendo Portugal Cinema 2017, é impossível não reparar no cinema nacional nas edições diárias da Variety, The Hollywood Reporter e Screen International. Revistas que deram também destaque à nova produção de Paulo Branco, o filme do alemão Robert Schwentke, The Captain.

A culpa é de Trump, o sobrevalorizado

Já se esperava. Trump e o seu regime polémico são o principal tópico de conversa por estes dias em Berlim. Dieter Kosslick, o diretor do festival, foi perentório: "trata-se de um presidente sobrevalorizado". Meryl Streep tem aqui um fã fiel, mas também a atriz americana Maggie Gyllenhaal, jurada da competição, disse na conferência de imprensa de apresentação do júri que estes são ótimos tempos para se ser americano. E justificou: "é uma honra podermos ser americanos e dizer ao mundo que somos resistentes e contra este estado de coisas". A atriz belga Cecile de France, do filme Django, afirmou estar com medo de uma terceira guerra mundial devido a Trump.

Em Berlim