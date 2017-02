Pub

Paris, Texas de Wim Wenders

Os felizes reencontros com os grandes filmes de Wim Wenders continuam. Paris, Texas (1984), a Palma de Ouro do realizador alemão, é daqueles que, pela universalidade do elogio que lhe foi tecido ao longo do tempo, facilmente rotulamos de clássico.

É uma obra que materializa a mais perfeita essência do cinema de Wenders, figurada em terras de ninguém, personagens desfasadas e silêncios trabalhados em função de um harmonioso argumento, que nos prende à viagem - física ou interior.

Seguimos o Travis de Harry Dean Stanton pelo deserto, com os acordes de Ry Cooder a marcarem a temperatura americana, e depois, na estrada até Los Angeles, de volta à realidade cruciante que lhe agita um segredo na alma. Jane, uma encantadora Nastassja Kinski, é a juventude inacessível do outro lado de um vidro, numa cabine onde a confissão é um ato belo e pungente.

Classificação: ***** (excecional)