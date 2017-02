Pub

O famoso carnaval de Torres Vedras com uma tosca ficção televisiva é a nova proposta de Edgar Pêra

Quando o experimentalismo anula os valores mínimos do cinema, não há salvação. Edgar Pêra é um realizador com cultura cinematográfica, e a sua exploração do 3D tem pertinência, mas cobrimo-nos de estupefação ao ver chegar ao grande ecrã um objeto como Delírio em Las Vedras: filmagens do famoso Carnaval de Torres Vedras misturadas com uma tosca ficção de repórteres televisivos (aqui interpretados por atores como o saudoso Nuno Melo, Miguel Borges, José Raposo, Marina Albuquerque...).

Depois da última estreia, a comédia Virados do Avesso (entre esta e o novo, há o documentário O Espectador Espantado, ainda por se estrear e a suscitar interesse), o realizador dá continuidade a uma duvidosa postura autoral, que encontra nos rodriguinhos narrativos da televisão, e no humor boçal, a verve popular só atrativa para quem não conta ir ver cinema. É qualquer coisa que se inscreve na forma e no conteúdo. Pode ver-se Delírio em Las Vedras sem pensar que o seu destino é justamente o meio sobre o qual faz paródia? Se há uma consciência crítica inerente à enxurrada de imagens (muitas delas distorcidas) que usam o kitsch como disfarce, é certamente corrompida neste perfilhar da lógica televisiva mais pífia...