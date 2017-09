Pub

O Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva mostra este sábado e domingo as obras que o Estado português adquiriu à família de Jorge de Brito

Este fim de semana o Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva abre as portas no sábado e no domingo, entre as 10.00 e as 18.00, para mostrar as seis obras da pintora portuguesa que pertenciam até agora à família do colecionador Jorge de Brito.

As obras em causa encontram-se em depósito no museu desde que este abriu as suas portas. Após vários avanços e recuos, a aquisição formal das seis telas foi anunciada ontem.

"Ao fim de vários anos de diligências, é possível assim, finalmente, garantir a permanência em Portugal e a fruição pública desse núcleo fundamental da obra da maior artista portuguesa do século XX, contribuindo para que a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva possa cumprir cabalmente a missão para que foi criada em 1990", lê-se no comunicado enviado às redações, assinado por António Gomes de Pinho, presidente do conselho de administração da fundação com o nome dos artistas.