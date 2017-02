Pub

A visão de João Gobern sobre o livro Pátria ou Morte, de Alberto Barrera Tyszka

Há um médico, oncologista de especialidade, reformado de condição, que não gosta de Hugo Chávez, mas que tenta, até à fronteira das zangas, apaziguar a mulher, parca e direta na receita: a morte do militar que mescla ditadura e revolução. A filha do casal já emigrou para o Panamá, incapaz de continuar a conviver com a insegurança, de lidar com arbitrariedades, de sentir todos os dias que o emprego e a harmonia familiar podem ser postos em causa a qualquer momento. Há uma outra mulher que vive em pânico, colada a um canal televisivo de notícias, que decide retirar a filha da escola e ensiná-la em casa, para minorar o risco de uma morte violenta, inútil, insuportável. Há um jornalista desempregado que, por falta de alternativa, aceita o desafio de escrever um livro sobre a doença do chefe do Estado. Para isso, precisa de cúmplices e informadores, em especial de quem possa pô-lo a par do que se passa com Chávez em Cuba, onde foi operado e onde procura recuperar. O desespero leva-o a aproximar-se de uma cubana que lhe promete ótimos contactos, mas em troca de algo que ele se vê na contingência de esconder da mulher e do filho.

Este trio familiar vê aumentar as suas aflições quando a proprietária do apartamento em que vive decide regressar e ocupar a casa. Se ainda parece pouco, ainda há espaço na narrativa de Barrera Tyszka - que publicou, em tempos, uma biografia de Hugo Chávez - para uma jornalista norte-americana que mantém uma estranha relação com o sobrinho do médico oncologista que deixámos lá atrás e que é um alinhado do coronel condutor. E mais, muito mais.

Na verdade, através de uma série de episódios que se vão entrelaçando e ganhando lógica de conjunto, ao mesmo tempo que o "estado das coisas" vai resvalando para o caos e para uma total imprevisibilidade, através de figuras verosímeis e inquestionáveis, mesmo que chamadas a comportamentos bizarros e temerários, aquilo que o autor ensaia e consegue é um retrato global da sociedade venezuelana. Nunca se negam, nos diálogos e nos enredos, aquilo que entendemos serem as características comuns a um país da América Latina, quase sempre mais latina do que América... Mas aquilo a que assistimos, sem que o escritor precise de assumir passos de magia, é ao desmoronar da referência que, com todos os antagonismos, com todas as clivagens, com todos os excessos, mantém os venezuelanos numa rota que vai perdendo a sua lógica à medida que se percebe que é cada vez mais improvável o regresso (e, para valer, teria de ser um regresso pleno) do líder. Para uns, a força transformadora que deu pão e esperança a muitos compatriotas. Para outros, o agente do mal que forçou as transformações - e algumas muito discutíveis - pela força, pela propaganda, pelo abuso do poder. Amado e seguido, temido e odiado, o homem acabava por funcionar como o centro e o objeto de todas as reações. Esqueceu--se, como acontece quase sempre com os que se julgam portadores de uma missão transcendente, de preparar todos, os apoiantes e os inimigos, para a sua ausência.

Estamos, com este livro, perante uma obra que conjuga uma história de fundo e uma série de vivências que, embora não pareça à primeira vista, ficam condicionadas pelo que vai acontecendo. Espelho de uma Venezuela que ainda não recuperou identidade nem coesão, ultrapassa largamente as fronteiras de um país. Porque, como se antevê no final, entregue a duas crianças cansadas de sobressaltos, não tem propriamente um fim. Nem fica confinado às fronteiras de um país. O que, naturalmente, ainda o engrandece - ao livro, bem entendido.